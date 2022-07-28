雲林「除C肝」祭多項補助 找出潛藏因子

肝癌是雲林縣民癌症死亡第一名，C型肝炎盛行率7.8％，遠超出全國平均4％，國際扶輪今藉「728世界肝炎日」與雲林縣診所協會等單位合作推動根除C肝卓越計畫，串接基層診所提供篩檢，並轉介專科醫師追蹤治療，衛生局也媒合引進手持式超音波提升量能。

雲林縣偏鄉沿海民眾長者常因就醫距離遠、交通不便或務農繁忙等，忽略要定期到醫院做檢查的重要性，雲林縣診所協會理事長林嘉祈說，C肝要透過檢查才有機會被找出，不過部分診所無專科醫師、超音波設備，無法提供篩檢服務，都是影響民眾篩檢意願成因。

國際扶輪今天捐贈攜帶式超音波儀予雲林縣診所協會，加上日前企業捐贈10部手持式超音波，串接190家基層診所搭配專科醫師行動駐診，方便醫師進入鄉里檢查，解決距離、交通時間等問題。

雲林縣診所協會說，篩檢陽性者由診所協助跨科平行轉診肝膽腸胃科醫師治療，目前縣內有65家提供治療的醫療院所，除低收入戶補助掛號費及病患藥費部分負擔，陽性患者補助交通津貼、腸胃科醫師出診輔導行政費等，盼提高病患診療比率及治療成功率。