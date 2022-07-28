快訊

台中滷味攤老闆遭開3槍亡...訃聞護喪妻改「妹妹」 議員舅公曝誤殺

李亞萍家中重摔撞到頭 秀大片瘀青仍掛心余天、余苑綺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林「除C肝」祭多項補助 找出潛藏因子

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
國際扶輪今天捐贈攜帶式超音波儀予雲林縣診所協會。記者陳苡葳／攝影
國際扶輪今天捐贈攜帶式超音波儀予雲林縣診所協會。記者陳苡葳／攝影

肝癌是雲林縣民癌症死亡第一名，C型肝炎盛行率7.8％，遠超出全國平均4％，國際扶輪今藉「728世界肝炎日」與雲林縣診所協會等單位合作推動根除C肝卓越計畫，串接基層診所提供篩檢，並轉介專科醫師追蹤治療，衛生局也媒合引進手持式超音波提升量能。

雲林縣偏鄉沿海民眾長者常因就醫距離遠、交通不便或務農繁忙等，忽略要定期到醫院做檢查的重要性，雲林縣診所協會理事長林嘉祈說，C肝要透過檢查才有機會被找出，不過部分診所無專科醫師、超音波設備，無法提供篩檢服務，都是影響民眾篩檢意願成因。

國際扶輪今天捐贈攜帶式超音波儀予雲林縣診所協會，加上日前企業捐贈10部手持式超音波，串接190家基層診所搭配專科醫師行動駐診，方便醫師進入鄉里檢查，解決距離、交通時間等問題。

雲林縣診所協會說，篩檢陽性者由診所協助跨科平行轉診肝膽腸胃科醫師治療，目前縣內有65家提供治療的醫療院所，除低收入戶補助掛號費及病患藥費部分負擔，陽性患者補助交通津貼、腸胃科醫師出診輔導行政費等，盼提高病患診療比率及治療成功率。

衛生局表示，設籍雲林縣的就醫當事人或家屬，持接受治療個案相關證明文件，可向各居住地衛生所申請醫療交通費補助，依住家至就醫地距離計算，補助300、600、1000元，每人至多3次，補助條件及各項相關申請資訊可洽詢05-7001327。

國際扶輪3523地區與雲林縣診所協會合作推動根除C肝卓越計畫。記者陳苡葳／攝影
國際扶輪3523地區與雲林縣診所協會合作推動根除C肝卓越計畫。記者陳苡葳／攝影

雲林 醫師 衛生局

延伸閱讀

杜絕廢棄物非法傾倒 雲林離島工業區談司法合作

雲林第29次行動主管會報 張麗善盼農委會與地方攜手

雲林消防「健力大將」 陳嘉弘征戰世界警消運動會奪金

前線醫護大缺N95口罩 秦嘉鴻揪友慨捐2萬片送到雲林

相關新聞

「T1 Wish希望列車」開進嘉義新塭 球星和小朋友熱情狂

台灣運彩x T1聯盟季外推出的「T1 Wish希望列車」公益活動，今天第三站前進嘉義縣布袋鎮新塭體育運動公園風雨籃球場，...

嘉義分署聯合拍賣 甲種營造公司出資額也在拍賣列

行政執行署嘉義分署將於下周二舉辦8月份聯合拍賣會，擁有甲種營造牌的某營造公司50.5%出資額也在這次拍賣之列；嘉義分署表...

雲林縣府投入1126萬元 改善西螺雲71線、二崙雲18線

雲林縣西螺鎮雲71線公館橋前路段因砂質地質，有路邊崩落及積水問題，二崙鄉來惠村雲18線路面長年使用產生龜裂與坑洞，經地方...

雲林「除C肝」祭多項補助 找出潛藏因子

肝癌是雲林縣民癌症死亡第一名，C型肝炎盛行率7.8％，遠超出全國平均4％，國際扶輪今藉「728世界肝炎日」與雲林縣診所協...

影／西螺福興宮封鐘息鼓 讓好兄弟享受七月好時光

明天是農曆七月初一鬼門開，為讓好兄弟享受平靜悠閒普渡時光，西螺福興宮今舉辦封鐘鼓儀式，將平日懸掛在廟內的鐘鼓貼上封條，避...

蘭潭輕生事件頻傳 市府設置紅外線警示

蘭潭水庫輕生事件有升高趨勢，上半年就發生14件造成5人死亡，市府召集警、消、衛生局等相關單位研擬防範對策，除加強心理層面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。