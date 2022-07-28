聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／西螺福興宮封鐘息鼓 讓好兄弟享受七月好時光
明天是農曆七月初一鬼門開，為讓好兄弟享受平靜悠閒普渡時光，西螺福興宮今舉辦封鐘鼓儀式，將平日懸掛在廟內的鐘鼓貼上封條，避免擊鼓鳴鐘驚擾到好兄弟，也擇8月19日舉辦中元拔薦法會，可超度祖先、冤親債主、動物靈，讓信眾為自己積福德祈福願。
董事長楊文鐘說，鐘鼓除有報時功能，更象徵神明的靈力與威儀，今年依循古例秉持太平媽慈悲精神，在農曆6月最後一天舉行封鐘鼓儀式，避免鐘鼓驚擾難得來到陽間的四生六道孤魂，讓他們安心參與民間普渡活動，也體現人與未知世界的互相尊重。
董事廖學良說，一年365天中，只有農曆7月地藏菩薩才會放行好兄弟到人間，今天特地派人爬梯子上去，在鐘鼓上貼上兩道封條，但貼封條並不影響信眾到廟裡參拜，只是為了讓好兄弟安心在人間享受各戶供奉的供品。
廖學良也說，8月19日福興宮舉辦慶讚中元拔薦法會，提供超度拔薦對象有祖先、冤親債主、動物靈、嬰靈等，將設置專屬牌位、功德牒文與財帛糧包，讓信眾為自身積福德、祈福願，另，法會結束後會將普度物資捐給家扶中心、育幼院等社福機構，讓物資發揮最大功能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言