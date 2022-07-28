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影／西螺福興宮封鐘息鼓 讓好兄弟享受七月好時光

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
鐘鼓象徵神力及神威，福興宮今為鐘鼓貼上封條，讓好兄弟安心過農曆七月。記者黃于凡／攝影
鐘鼓象徵神力及神威，福興宮今為鐘鼓貼上封條，讓好兄弟安心過農曆七月。記者黃于凡／攝影

明天是農曆七月初一鬼門開，為讓好兄弟享受平靜悠閒普渡時光，西螺福興宮今舉辦封鐘鼓儀式，將平日懸掛在廟內的鐘鼓貼上封條，避免擊鼓鳴鐘驚擾到好兄弟，也擇8月19日舉辦中元拔薦法會，可超度祖先、冤親債主、動物靈，讓信眾為自己積福德祈福願。

董事長楊文鐘說，鐘鼓除有報時功能，更象徵神明的靈力與威儀，今年依循古例秉持太平媽慈悲精神，在農曆6月最後一天舉行封鐘鼓儀式，避免鐘鼓驚擾難得來到陽間的四生六道孤魂，讓他們安心參與民間普渡活動，也體現人與未知世界的互相尊重。

董事廖學良說，一年365天中，只有農曆7月地藏菩薩才會放行好兄弟到人間，今天特地派人爬梯子上去，在鐘鼓上貼上兩道封條，但貼封條並不影響信眾到廟裡參拜，只是為了讓好兄弟安心在人間享受各戶供奉的供品。

廖學良也說，8月19日福興宮舉辦慶讚中元拔薦法會，提供超度拔薦對象有祖先、冤親債主、動物靈、嬰靈等，將設置專屬牌位、功德牒文與財帛糧包，讓信眾為自身積福德、祈福願，另，法會結束後會將普度物資捐給家扶中心、育幼院等社福機構，讓物資發揮最大功能。

雲林縣西螺福興宮今封鐘鼓前，先進行誦經祈福。記者黃于凡／攝影
雲林縣西螺福興宮今封鐘鼓前，先進行誦經祈福。記者黃于凡／攝影
雲林縣西螺福興宮今封鐘鼓，避免驚擾農曆七月好兄弟。記者黃于凡／攝影
雲林縣西螺福興宮今封鐘鼓，避免驚擾農曆七月好兄弟。記者黃于凡／攝影

法會 家扶中心 普度

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