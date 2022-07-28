「新國科會」南科管理局揭牌、局長布達 邁向新里程

「新國科會」南科管理局今天舉辦揭牌暨局長布達，宣告「南科邁向新里程碑」。

科技部昨天改制為「國家科學及技術委員會」，簡稱「新國科會」昨天掛牌，南科管理局下午舉行「國家科學及技術委員會南部科學園區管理局揭牌暨局長布達典禮」。

儀式由新國科會首任主委吳政忠宣讀布達令，任命蘇振綱為新國科會南科管理局首任局長。吳政忠致詞表示，新國科會將持續協助南科建構更優質產業聚落，與南科及園區事業以創新理念帶動產業前行，強化科技原創實力，提升國際競爭力。

蘇振綱表示，南科成立第26年，從一片蔗田蛻變為全球最先進半導體製造聚落，一路走來感謝管理局歷任局長、全體同仁及園區事業夥伴共同努力，創造破兆產值，就業人數也於今年5月突破9萬人，創歷史新高。

未來南科會持續創造園區的動能，擴散既有的成熟產業聚落效應，打造與全球供應鏈價值連結基礎，讓廠商更具競爭力，並持續聆聽各園區事業夥伴的意見，精進服務，讓南科成為一個更宜居的幸福園區。

吳政忠表示，科技部轉為國科會，卸下部長擔下主委重任很惶恐，大家認為「部長較大」，「社區管委會主委」也是主委；其實國科會主委責任比科技部長更大，上游研發直到末端產業是「一條龍」，減少當中的隔閡

台灣會是一條龍。他說，台灣基礎研究經費一直上升，例如量子電腦、太空通訊，研究好未來十年將長足發展。而半導體晶片，台灣世界第一，但不能只有半導體，必須外溢其他產業如精準健康醫療、無人車、環境永續。台灣已不是40年前只追求科技經濟，未來科技發展，必須和民生社會需求環境結合。

蘇振綱表示，南科近年面臨疫情與轉型，感謝主委與立委林宜瑾支持，感謝園區事業夥伴與各大學支持；南科未來三大工作重點，半導體、精準醫療，與嘉義智慧農業、屏東智慧載具，推動未來十年持續發展，更要與在地鄉親融合發展，希望園區能資源永續；秉持同理心為廠商解決問題，讓南科繼續成為優良投資環境。