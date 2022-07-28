蘭潭輕生事件頻傳 市府設置紅外線警示

蘭潭水庫輕生事件有升高趨勢，上半年就發生14件造成5人死亡，市府召集警、消、衛生局等相關單位研擬防範對策，除加強心理層面、宣導，原有22處救生圈外，與水公司設置2處紅外線防溺警報器具有警示功能，將評估再增設，議員建議能與警、消連線，加強防範效果。

今年7月市府與水公司合作設置2組防溺警報器，分別於三信亭與根公園周邊設置防溺警報器，透過紅外線感知，發出警報防止誤入水域，一旦有誤觸警示區會立即發出聲響，吸引周邊晨運或路過民眾注意協助防範。

水公司五區管理處表示，因為蘭潭水庫常發生溺水意外，雖然有設監視系統，但成效有限，才會有設置紅外線防溺警報器構想，水公司協助於三信亭附近水域設置警示器1座，經費約4萬3千餘元，設置點盡量避免野狗、野鳥，昨天剛驗收完成啟用，成效如何還要觀察。

市議員凌子楚、孫貫志及蔡榮豐認為，這樣的設置有警示效果，建議可以增加設置點，並且可以研究以後是否也能和派出所、消防單位連線，能夠提高防治效果。

嘉義市議會日前召開都市計畫專案小組會議中，嘉義市消防局報告統計2020、2021及2022年上半年，蘭潭水庫輕生及未遂案件為7件、8件、14件，尤其今年上半年就出現14件，死亡5人；嘉義市政府表示召集相關單位討論，分析輕生的三大主因為，感情／人際關係、精神健康、工作經濟。

市府防治作為有，衛生局設置關懷標語並提供安心專線1925等求助資訊。警察局，針對溺水頻率高之地點，加強巡邏。消防局，加強防溺宣導與救護。