前立委張嘉郡誕下「小虎妹」 周柏吟：陷入女兒傻瓜狀態

前立法委員張嘉郡今天在個人臉書粉絲專頁宣布誕下女兒的消息，各界好友湧入祝福，她的夫婿、前雲林縣新聞處長周柏吟代表向大家表達感謝，努力求子多年，終於盼到女兒出生，兩人都還沉浸在幸福氛圍中。

張嘉郡今年2月在臉書上宣布懷孕，說明自己因是高齡媽媽，經歷多次試管、求診中醫等，熬過許多辛苦與心累終於迎來新生命，孕程中身體雖然不舒服，但仍非常珍惜得來不意的寶寶，文字間透露滿滿為母喜悅。

張嘉郡臉書今天上午10時許更新「家中虎虎生風，整個孕期終於了解高齡產婦的酸甜苦辣，好多無法言語的辛苦，在妹妹誕生的那一刻都值得了」。

張嘉郡說，寶寶出生2421克，很溫柔，醫師把她翻過來時都沒哭，抱在懷裡也只是一直看著周遭，小小的但卻帶給一家人無比喜悅，也感謝先生、兒子悉心照顧，親友鼓勵關懷，都令她感受到愛的美好，也感謝大家一直為夫妻倆加油。

周柏吟今天下午接受媒體電訪時說，太太恢復狀況良好，兩人開心迎來寶貝女兒，現在都還沉浸在幸福的喜悅中，回首3年多來努力求子，親朋好友都很幫忙，兩人感激在心，也很謝謝大家對寶寶的愛。

周柏吟笑說，女兒出生後，兩人會一直醒來，以前都是聽朋友形容，現在自己面臨時，著實陷入「女兒傻瓜」狀態，直呼「太幸福了！」

至於女寶寶命名，周柏吟說仍在思考中，現在以「小桃寶」代稱，他透露小名由來是太太懷孕時曾夢過桃樹林，朋友起初聽聞以為是「小淘寶」，誤會「購物買太多」，鬧了小笑話。