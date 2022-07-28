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台南安定水患頻傳 最大生態休閒滯洪池完工3年沒再淹
台南市安定區蘇林里、蘇厝里，因溪尾排水受曾文溪河水倒灌影響，內水難以排出連年水患頻傳；市府投入近9億元在周邊設計興建「台南最大的蘇厝滯洪池」。
市府今天表示，107年完成後又向中央爭取前瞻水環境計畫經費，將滯洪池打造成兼具防洪安全、水利人文解說與休閒遊憩場域；「蘇林里、蘇厝里民很感謝市府用心治水」。
蘇厝里長張慶財表示，蘇厝里有兩條大箱涵在107年、108年做好，之後當地排水功能改善很好，柏油也鋪得很平坦。
蘇林里長王同域說，蘇林里跟蘇厝里里內，所有的道路跟下水道都有改善，抽水站也完成，這段時間村裡面就沒有淹水了。不然以前，每次下雨大家都害怕，每次下雨水就淹上來。
市府指出，為解決安定區蘇林里、蘇厝里的水患頻傳問題，在溪尾排水和安定排水周邊投入近9億元，興建了蘇厝滯洪池、港口(灣港)滯洪池及公滯1、2滯洪池，總計滯洪量達290萬立方公尺；蘇厝滯洪池位於曾文溪旁，鄰近台南市安定區蘇林里及蘇厝里聚落，面積約41.5公頃，滯洪量約140萬噸「是台南最大的滯洪池」，107年3月完成後再投入近4500萬環境營造去年完工。
市府水利局表示，蘇厝滯洪池環境營造計畫，主要以人文展現、水利解說、環境保育及生態教育為四大特色設計：人文展現與地方王船祭祀文化結合，堤上綠堤曼波散步道沿線輔以王船重要記事解說，藉空間序列來傳承在地王船文化。
水利解說留設700多平方公尺廣場，可眺望開闢滯洪池時意外出土的早期水利丁壩設施，並可提供社區及相關導覽解說使用；環境保育以生態棲地維續優先考量，留設生態棲地維續區，並補植緩衝林，緩衝敏感區干擾並提供遮陰休憩；生態教育結合滯洪池出現棕沙燕特點，營造生態解說觀察據點。蘇厝滯洪池設計，顯示治水工程與生態、環境並不衝突。
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