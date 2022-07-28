南市議員提政黨人員利益衝突迴避自治條例 過半數連署

國民黨台南市議員蔡育輝今天提案制定「台南市政黨機構人員利益衝突迴避自治條例」，未避免不當利益輸送，要求政黨、政團及分支機構負責人、配偶、二等親內親屬，除非有法律授權，否則不得有補助、承攬等交易行為，已有33人藍綠、無黨籍議員連署。

蔡育輝說，因看到有和政黨機構人員相關的基金會，承攬市府許多補助案，認為此風不可行，為端正廉能政治風氣，有效遏阻貪汙弊端及不當利益輸送，提案制定此條例，目前已有藍、綠、無黨聯盟33名議員連署，其中民進黨團總召劉米山、無黨團結聯盟總召林？陽乙、國民黨團書記長李中岑、議長郭信良、副議長林炳利也連署。

蔡育輝說，此提案連署已達法定人數，將送交程序委員會審議，若獲通過，提交大會討論。他表示，此草案明定政黨機構人員不得假借身分上的權力、機會或方法，涉入市府團體事務，圖本人或第三人利益。另也規定，為避免不當利益輸送，除法律或基於法律授權命令另有規定外，政黨機構人員不得和市府有補助、買賣、租賃、承攬或其他有對價交易行為。

政界認為此提案是衝著民進黨台南市黨部主委潘新傳而來，是「潘新傳」條款，但蔡育輝否認。潘新傳表示，請不要有個人情緒，一切依法，對此表示尊重。市長黃偉哲回應蔡育輝議會質詢時表示，蔡所指的基金會是團體非個人。但也有議員認為，此基金會是在黃偉哲擔任市長後才成立，卻承攬長照、送餐等市府等補助案，有爭議空間。