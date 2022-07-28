雲林第29次行動主管會報 張麗善盼農委會與地方攜手

雲林縣政府第29次行動主管會報，今移師西螺鎮農會8樓禮堂舉辦，縣長張麗善帶領各局處長到場，由工務處、農業處、水利處、環保局等單位進行施政成果報告，吸引各里里長、西螺鎮婦女會、農會家政班成員等約2百人到場參加，另，張麗善也說，希望中央與地方攜手為農民謀福利，不應以選舉考量讓施政產生斷層。

張麗善說，行動主管會報已辦理多場，西螺鎮今是第二次舉辦，透過會報深入民間、傾聽民眾聲音，在現場讓民眾與縣府各級主管面對面溝通，提出地方需求及困擾，擬定最貼近民眾需求的政策，執行至今頗受好評。

張麗善也說，西螺鎮擁有全台最大的果菜市場，且雲林近半數人口都是農民，盼農委會主委陳吉仲到訪雲林前先知會，必定竭誠歡迎且排除萬難到場，讓地方政府與中央攜手合作為農民謀福利，雖選舉將近但不該過度強調藍綠，若不通知縣府自然中央與地方會產生斷層，除選舉立場外，應站在廣大農民立場著想。