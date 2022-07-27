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開鬼門前高舉火把趕鬼 嘉義好神建德宮火燈夜巡點燈

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣布袋鎮過溝建德宮「火燈夜巡」，縣長翁章梁等人晚間與民眾在農曆7月開鬼門前，跟隨李王爺繞庄頭，鎮壓惡靈，為嘉義好神活動開場。圖／嘉縣府提供
嘉義縣布袋鎮過溝建德宮「火燈夜巡」，縣長翁章梁等人晚間與民眾在農曆7月開鬼門前，跟隨李王爺繞庄頭，鎮壓惡靈，為嘉義好神活動開場。圖／嘉縣府提供

嘉義縣布袋鎮過溝建德宮百年傳統「火燈夜巡」，26日起一連舉行3天，縣長翁章梁等人晚間與數百名民眾在後天農曆7月開鬼門前，跟隨李王爺繞庄頭，鎮壓惡靈，為嘉義好神活動開場。

建德宮「火燈夜巡」是極具特色重要無形文化資產，庄民拿火把陪李王爺巡視各庄，溝通、安撫那些不願意在7月享受供奉的惡靈，施展神威鎮壓。

村民陪在李王爺神轎旁，以火把照出妖魔，李王爺引領大家拿出勇氣面對邪惡，不受邪惡的分化與挑撥，體會團結力量大的意義，這股團結力量持續至今，沿途民眾提著自製火燈跟隨大轎出巡，場面十分壯觀。

翁章梁、布袋鎮長陳鳳梅、議員蔡瑋傑、文觀局長許有仁等為夜巡活動開場，隨後各宮廟陣頭輪番在廟埕廣場向建德宮神祇參拜，翁章梁推著大轎跟隨李王爺、神乩和陣頭巡視村落保平安。

今年特別打造「好神淨福」平安門，搭配建德宮平安符淨水，讓過門民眾都能接受神明祝福，洗去穢氣、除惡保平安，規畫「平安歸」擲筊活動。

翁章梁說，「火燈夜巡」百餘年歷史，大家跟著神明安營、夜巡，一年比一年熱鬧，不只過溝人持火把遶庄頭，連外地遊客和信眾也加入，強大感染力讓他感動不已，祈願神明保佑大家都平安。

昨晚金曲獎歌后曹雅雯獻唱一生平安；今晚空靈系歌手玟靈‧靈聲天團演出；明天最後一天，由嘉義縣傑出團隊，布袋內田的慶和軒北管上陣。三天表演節目豐富，包含過溝國小、過溝國中、布袋鎮長壽會、西安社區發展協會等團隊也輪番上場，以在地特色的火燈舞、太鼓樂等，為民眾帶來精彩熱鬧的好神演藝。活動訊息可上嘉縣文化觀光局臉書粉絲專頁查詢。

嘉義縣布袋鎮過溝建德宮「火燈夜巡」，縣長翁章梁等人晚間與民眾在農曆7月開鬼門前，跟隨李王爺繞庄頭，鎮壓惡靈，為嘉義好神活動開場。圖／嘉縣府提供
嘉義縣布袋鎮過溝建德宮「火燈夜巡」，縣長翁章梁等人晚間與民眾在農曆7月開鬼門前，跟隨李王爺繞庄頭，鎮壓惡靈，為嘉義好神活動開場。圖／嘉縣府提供
嘉義縣布袋鎮過溝建德宮「火燈夜巡」，縣長翁章梁等人晚間與民眾在農曆7月開鬼門前，跟隨李王爺繞庄頭，鎮壓惡靈，為嘉義好神活動開場。圖／嘉縣府提供
嘉義縣布袋鎮過溝建德宮「火燈夜巡」，縣長翁章梁等人晚間與民眾在農曆7月開鬼門前，跟隨李王爺繞庄頭，鎮壓惡靈，為嘉義好神活動開場。圖／嘉縣府提供
嘉義縣布袋鎮過溝建德宮「火燈夜巡」，縣長翁章梁等人晚間與民眾在農曆7月開鬼門前，跟隨李王爺繞庄頭，鎮壓惡靈，為嘉義好神活動開場。圖／嘉縣府提供
嘉義縣布袋鎮過溝建德宮「火燈夜巡」，縣長翁章梁等人晚間與民眾在農曆7月開鬼門前，跟隨李王爺繞庄頭，鎮壓惡靈，為嘉義好神活動開場。圖／嘉縣府提供
嘉義縣布袋鎮過溝建德宮「火燈夜巡」，縣長翁章梁等人晚間與民眾在農曆7月開鬼門前，跟隨李王爺繞庄頭，鎮壓惡靈，為嘉義好神活動開場。圖／嘉縣府提供
嘉義縣布袋鎮過溝建德宮「火燈夜巡」，縣長翁章梁等人晚間與民眾在農曆7月開鬼門前，跟隨李王爺繞庄頭，鎮壓惡靈，為嘉義好神活動開場。圖／嘉縣府提供
嘉義縣布袋鎮過溝建德宮「火燈夜巡」，縣長翁章梁等人晚間與民眾在農曆7月開鬼門前，跟隨李王爺繞庄頭，鎮壓惡靈，為嘉義好神活動開場。圖／嘉縣府提供
嘉義縣布袋鎮過溝建德宮「火燈夜巡」，縣長翁章梁等人晚間與民眾在農曆7月開鬼門前，跟隨李王爺繞庄頭，鎮壓惡靈，為嘉義好神活動開場。圖／嘉縣府提供
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嘉義縣布袋鎮過溝建德宮「火燈夜巡」，縣長翁章梁等人晚間與民眾在農曆7月開鬼門前，跟隨李王爺繞庄頭，鎮壓惡靈，為嘉義好神活動開場。圖／嘉縣府提供
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嘉義縣布袋鎮過溝建德宮「火燈夜巡」，縣長翁章梁等人晚間與民眾在農曆7月開鬼門前，跟隨李王爺繞庄頭，鎮壓惡靈，為嘉義好神活動開場。圖／嘉縣府提供

翁章梁 嘉義

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