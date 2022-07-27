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蘭潭北岸設自行車道「破壞生態」遭刪 議員盼再爭補助

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府4年前規畫蘭潭北側沿岸闢建自行車道，但中央認為林相茂密，不宜開發。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府4年前規畫蘭潭北側沿岸闢建自行車道，但中央認為林相茂密，不宜開發。記者林伯驊／攝影

嘉義市蘭潭水庫開發觀光集中南岸，市府4年前爭取在北側沿岸開闢1公里多的自行車道失利，市議會今天開都市計畫專案小組會議，工務處表示，營建署認為林相茂密，不宜開發；有議員說，之後會在議會提案，請市府再次研議兼顧生態之下，重新爭取中央補助開發。

蘭潭的環潭公路獨缺北岸，2018年5月時任市長涂醒哲宣布，前瞻計畫補助蘭潭北岸建置1.37公里自行車道，從小雅路的第一副壩，連到崇仁護專，會在原都市計畫12米道路的範圍；工務處指出，當時先獲勞務費做規畫設計，但最終中央審查時被刪除。

工務處解釋，當時「蘭潭休憩廊道自行車路線」盼以棧道形式打造車道，但營建署認為，該處是水源水質保護區，林相很茂密，恐破壞原始森林，有眾多疑義不宜開發，也屬新闢工程和補助計畫範疇不符；因此案不太可能沒任何破壞，後來未再提出。

議員凌子楚今主持都計小組會議，討論促進蘭潭觀光，他認為，若能兼顧生態、水資源等，北岸緊鄰大雅路旁邊，開發能有涼爽的林蔭大道、通透性看到蘭潭美景，未來會在議會提案，請市府研議開發方式、如何爭經費。

蘭潭里長林砡朱說，蘭潭長期因一些意外，被繪聲繪影，其實沒那麼多傳奇，且環潭公路上已有自行車道，盼市府繼續推動北岸的車道，打通環潭公路最後一哩路。

嘉義市政府4年前規畫蘭潭沿岸從小雅路到崇仁護專，闢建自行車道，但中央未同意開發。記者林伯驊／翻攝
嘉義市政府4年前規畫蘭潭沿岸從小雅路到崇仁護專，闢建自行車道，但中央未同意開發。記者林伯驊／翻攝
嘉義市政府4年前規畫蘭潭北側沿岸闢建自行車道，但中央認為林相茂密，不宜開發。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府4年前規畫蘭潭北側沿岸闢建自行車道，但中央認為林相茂密，不宜開發。記者林伯驊／攝影
嘉義市蘭潭周邊有畫出風景區、旅館區等。記者林伯驊／翻攝
嘉義市蘭潭周邊有畫出風景區、旅館區等。記者林伯驊／翻攝

蘭潭 車道 自行車

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