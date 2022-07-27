蘭潭北岸設自行車道「破壞生態」遭刪 議員盼再爭補助

嘉義市蘭潭水庫開發觀光集中南岸，市府4年前爭取在北側沿岸開闢1公里多的自行車道失利，市議會今天開都市計畫專案小組會議，工務處表示，營建署認為林相茂密，不宜開發；有議員說，之後會在議會提案，請市府再次研議兼顧生態之下，重新爭取中央補助開發。

蘭潭的環潭公路獨缺北岸，2018年5月時任市長涂醒哲宣布，前瞻計畫補助蘭潭北岸建置1.37公里自行車道，從小雅路的第一副壩，連到崇仁護專，會在原都市計畫12米道路的範圍；工務處指出，當時先獲勞務費做規畫設計，但最終中央審查時被刪除。

工務處解釋，當時「蘭潭休憩廊道自行車路線」盼以棧道形式打造車道，但營建署認為，該處是水源水質保護區，林相很茂密，恐破壞原始森林，有眾多疑義不宜開發，也屬新闢工程和補助計畫範疇不符；因此案不太可能沒任何破壞，後來未再提出。

議員凌子楚今主持都計小組會議，討論促進蘭潭觀光，他認為，若能兼顧生態、水資源等，北岸緊鄰大雅路旁邊，開發能有涼爽的林蔭大道、通透性看到蘭潭美景，未來會在議會提案，請市府研議開發方式、如何爭經費。