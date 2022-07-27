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台南推動綠能全國第一 太陽光電同意備案已突破萬件

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市經發局長陳凱凌在會場提供台南地方檢察署檢舉專線。圖／經發局提供
台南市經發局長陳凱凌在會場提供台南地方檢察署檢舉專線。圖／經發局提供

台南市政府經發局今天舉辦「綠能科技座談會暨廉政宣導」， 經統計截至今年6月30日止，台南市太陽光電同意備案共1萬0292件，備案容量達3504MW，預估年發電量約45.3億度，近16.5座曾文水力發電廠年發電量，可供約129.2萬戶年家庭用電，年減碳量將近227.2萬噸(配合電力排放係數調整)，相當6984座台南公園減碳量，預計吸引投資金額近2452億元，推動綠能成效全國第一。

經發局表示，為積極推動國家能源轉型並全面強化電網體質，座談會邀請太陽光電發電系統商業同業公會榮譽理事長郭軒甫針對儲能設備、碳足跡等綠能未來發展議題進行分享。郭榮譽理事長強調綠色能源是驅動未來經濟發展的新引擎，綠能建設一定要能兼顧能源安全、環境永續及綠色經濟為前提要件。而節能、儲能、創能及系統整合更是未來綠能政策規劃的4大主軸。

另為落實檢方非核家園打擊「綠能蟑螂」政策指導，經發局政風室也針對「綠能產業常見疑涉不法態樣」提出案例分享，以實際發生的案例爭點研析，鼓勵太陽光電業者應落實企業誠信及法令遵循精神，以公開透明、即時查證、正面溝通、踴躍檢舉不法等積極作為，共同為建構優質產業環境盡一份心力，在會場上也提供台南地方檢察署檢舉專線06-2959839、0800-024-099。

經發局表今天邀集國內太陽能光電業者辦理「綠能科技座談會暨廉政宣導」，透過與太陽能光電業者面對面溝通，激盪創新服務理念、精進簡政便民政策，以良性互動方式深化業界法治誠信觀念，協助排除產業發展外部不當阻力，期能完備本市綠能發展基礎建設，達成永續生活環境之目標。

經發局長陳凱凌表示，面對全球能源轉型的時代，綠色能源將是未來招商引資、經濟發展的關鍵角色。經發局透過產業政策持續創新，打造台南市成為綠能科技城市。他分享以建立聯審制度為例，證明科學透明的行政措施確實可以大幅提升審查效率，也針對近期業者提出的業務困境與產業建議面向與綠能業者討論交流。

台南 減碳

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