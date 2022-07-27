創世勇士卡認捐活動 幫民眾寄出對父親的感恩

疫情影響，創世基金會今年暫無園遊會規劃，創世嘉義院配合父親節發起「一路有您－勇士卡」活動，只要民眾響應捐款1650元，就會幫民眾寄出對父親的感恩話語卡片。

創世基金會嘉義院今天發布新聞稿指出，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，創世今年暫無園遊會規劃，嘉義郵局自民國102年即成為創世嘉義院辦理園遊會的好幫手，嘉義郵局局長陳麗美獲悉有勇士卡活動，除響應捐款新台幣1650元外，並號召郵局員工參與，募得善款2萬元；中華郵政工會嘉義分會也響應捐助1萬元。

創世嘉義院今天在嘉義郵局辦理勇士卡宣傳活動，現場陳麗美將祝福及悄悄話寫在勇士卡上，表達對父親的感謝，同時期盼民眾也響應「一路有您－勇士卡」活動，用實際行動幫助植物人安養。

創世嘉義院表示，即日起至8月底，民眾響應「一路有您－勇士卡」活動，認捐1650元，幫助植物人1日安養，並留下對父親想說的話，提供姓名及地址，創世將代寫卡片，交由郵局將勇士卡寄出；詳情可洽臉書（Facebook）「創世基金會嘉義院」粉絲專頁。