林內驚現隱藏版水庫 要有好水質得先做到「這件事」

雲林縣林內鄉連年「揪團」到觸口堤防淨堤，今年也不例外，今天在林內鄉長張維崢、第四河川局局長李友平等人率隊下，一行百人清出數袋垃圾，而四河局近年在濁水溪林內段河槽河床設置蓄水池補注地下水有成，李友平說「你不丟垃圾，我就不用撿！」大地乾淨了，水資源自然不會受汙染。

張維崢說，林內鄉地處濁水溪沖積扇水源頭頂點，因地理條件優勢，造就良好水質與豐富自然生態，為維護堤防道路環境衛生，每年此時都會號召環保志工、淵明國中師生一起撿垃圾，今天活動參與熱烈，有近200人響應。

李友平說，早年超抽地下水造成地層下陷，以濁水溪來說，長達186.7公里中，林內段河寬最窄，不過水質相對良好，尤其3號水門是最適合進行地下水補注的河段，因此透過蓄水池留住地面水。