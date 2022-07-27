林內驚現隱藏版水庫 要有好水質得先做到「這件事」
雲林縣林內鄉連年「揪團」到觸口堤防淨堤，今年也不例外，今天在林內鄉長張維崢、第四河川局局長李友平等人率隊下，一行百人清出數袋垃圾，而四河局近年在濁水溪林內段河槽河床設置蓄水池補注地下水有成，李友平說「你不丟垃圾，我就不用撿！」大地乾淨了，水資源自然不會受汙染。
張維崢說，林內鄉地處濁水溪沖積扇水源頭頂點，因地理條件優勢，造就良好水質與豐富自然生態，為維護堤防道路環境衛生，每年此時都會號召環保志工、淵明國中師生一起撿垃圾，今天活動參與熱烈，有近200人響應。
李友平說，早年超抽地下水造成地層下陷，以濁水溪來說，長達186.7公里中，林內段河寬最窄，不過水質相對良好，尤其3號水門是最適合進行地下水補注的河段，因此透過蓄水池留住地面水。
李友平表示，地面水經做蓄水池後，能補注到地下400公尺水源，往海岸流去，除可舒緩地層下陷，也挹注地下水資源，前年首座地下水補注池完成後效果極佳，今年擴大辦理，現在蓄水池面積已達20公頃，宛如一個小水庫；「有好水質才能補注」呼籲民眾垃圾不落地、水質不汙染，將優質環境留給大地，保護林內水資源。
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