嘉義縣長翁章梁接種第4劑 以身做則護己也護人
嘉義縣長翁章梁今天接種第4劑COVID-19疫苗，以身做則，為防疫做出最佳示範；衛生局呼籲民眾最少打滿3劑疫苗，保護自己也保護別人，社會才能儘早回復正常運作。
嘉義縣政府衛生局發布新聞稿表示，今天嘉縣將近500人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），累計全縣12歲以下染疫幼童已超過8300人，65歲以上也有9100多人；目前全縣50歲以上接種第4劑人數2752人，而5歲以下幼兒截至26日，僅1031人接種。
衛生局長趙紋華告訴中央社記者，翁章梁、嘉義縣秘書長羅木興今天抽空完成第4劑疫苗接種，以身做則，為防疫做了最佳示範。
趙紋華表示，民眾至少應完整接種3劑疫苗，中央已開放50歲以上接種第4劑，凡第3劑接種滿5個月，即可接種第4劑。
趙紋華強調，民眾只要符合接種條件，就要完整接種，保護自己也保護別人，社會才能儘早回復正常運作。
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