台南分署法拍會8月2日登場 雙B名車下殺5折起

行政執行署台南分署8月2日下午4點起舉辦動產拍賣會，其中，拍賣物品BENZ C250 AMG 、2015年BMW 320i名車，二部雙B名車均為第2次拍賣，價格直接下殺5折起，還有光陽、三陽、哈特佛機車及14吋兒童腳踏車等，應有盡有，歡迎民眾競標。

台南分署表示，這次拍賣活動比較吸睛的物件有2015年BENZ C250 AMG，1991CC，該車滯欠牌照稅及違罰6萬9730元、燃料費2萬136元，合計金額8萬9866元；2015年BMW 320i，1997CC，該車滯欠牌照稅1萬1230元、燃料費6180元，合計金額1萬7410元，二部雙B名車均為第2次拍賣，價格直接下殺5折起。

此外，TOYOTA INNOVA、TOYOTA VIOS、福特休旅車、CHRYSLER休旅車等轎車，以及光陽、三陽、哈特佛機車、14吋兒童腳踏車等。