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台南分署法拍會8月2日登場 雙B名車下殺5折起

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南分署指出，2015年BMW 320i，1997CC，該車滯欠牌照稅1萬1230元、燃料費6180元，合計金額1萬7410元。記者邵心杰／翻攝
台南分署指出，2015年BMW 320i，1997CC，該車滯欠牌照稅1萬1230元、燃料費6180元，合計金額1萬7410元。記者邵心杰／翻攝

行政執行署台南分署8月2日下午4點起舉辦動產拍賣會，其中，拍賣物品BENZ C250 AMG 、2015年BMW 320i名車，二部雙B名車均為第2次拍賣，價格直接下殺5折起，還有光陽、三陽、哈特佛機車及14吋兒童腳踏車等，應有盡有，歡迎民眾競標。

台南分署表示，這次拍賣活動比較吸睛的物件有2015年BENZ C250 AMG，1991CC，該車滯欠牌照稅及違罰6萬9730元、燃料費2萬136元，合計金額8萬9866元；2015年BMW 320i，1997CC，該車滯欠牌照稅1萬1230元、燃料費6180元，合計金額1萬7410元，二部雙B名車均為第2次拍賣，價格直接下殺5折起。

此外，TOYOTA INNOVA、TOYOTA VIOS、福特休旅車、CHRYSLER休旅車等轎車，以及光陽、三陽、哈特佛機車、14吋兒童腳踏車等。

台南分署提醒，拍賣當日如遇雨天，將改至2樓拍賣會舉辦，因拍賣室屬室內空間，為兼顧防疫工作，將實施人流管制，不開放參觀民眾入場，同時間最多僅允許60位應買人登記領取號碼牌入場，每一張號碼牌允許一位應買人入場，其餘民眾須在場外候補，每離開1位應買人，再放行1位應買人入場。

台南分署指出，2015年BENZ C250 AMG，1991CC，該車滯欠牌照稅及違罰6萬9730元、燃料費2萬136元，合計金額8萬9866元。記者邵心杰／翻攝
台南分署指出，2015年BENZ C250 AMG，1991CC，該車滯欠牌照稅及違罰6萬9730元、燃料費2萬136元，合計金額8萬9866元。記者邵心杰／翻攝
台南分署8月2日下午4點起舉辦動產拍賣會，除雙B名車等，還有光陽、三陽、哈特佛機車、14吋兒童腳踏車等，應有盡有。記者邵心杰／翻攝
台南分署8月2日下午4點起舉辦動產拍賣會，除雙B名車等，還有光陽、三陽、哈特佛機車、14吋兒童腳踏車等，應有盡有。記者邵心杰／翻攝

台南 拍賣會 腳踏車

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