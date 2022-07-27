台南分署法拍會8月2日登場 雙B名車下殺5折起
行政執行署台南分署8月2日下午4點起舉辦動產拍賣會，其中，拍賣物品BENZ C250 AMG 、2015年BMW 320i名車，二部雙B名車均為第2次拍賣，價格直接下殺5折起，還有光陽、三陽、哈特佛機車及14吋兒童腳踏車等，應有盡有，歡迎民眾競標。
台南分署表示，這次拍賣活動比較吸睛的物件有2015年BENZ C250 AMG，1991CC，該車滯欠牌照稅及違罰6萬9730元、燃料費2萬136元，合計金額8萬9866元；2015年BMW 320i，1997CC，該車滯欠牌照稅1萬1230元、燃料費6180元，合計金額1萬7410元，二部雙B名車均為第2次拍賣，價格直接下殺5折起。
此外，TOYOTA INNOVA、TOYOTA VIOS、福特休旅車、CHRYSLER休旅車等轎車，以及光陽、三陽、哈特佛機車、14吋兒童腳踏車等。
台南分署提醒，拍賣當日如遇雨天，將改至2樓拍賣會舉辦，因拍賣室屬室內空間，為兼顧防疫工作，將實施人流管制，不開放參觀民眾入場，同時間最多僅允許60位應買人登記領取號碼牌入場，每一張號碼牌允許一位應買人入場，其餘民眾須在場外候補，每離開1位應買人，再放行1位應買人入場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言