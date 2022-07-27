台南百位素人藝起來辦美展 阿嬤：我能年輕人更沒問題

台南社大台江分校推動大廟興學，培育在地公民藝術家，今天集結10個班級，1百多名老中青學員，分別以陶藝、粉彩、版畫、水墨、漫畫等作品，舉辦台江公民美展。阿嬤說老來還可以彩繪人生，並辦人生首展，十分感動，「我可以，年青人更可以來創作。」呼籲市民加入大廟興學行列。

台江公民美展即日起在台江文化中心二樓展覽廳，展出到八月底，，今天舉行開幕記者會，朝皇宮總幹事郭子祥、台江文化中心專委呂松穎到場給師生加油鼓勵。

社大台江分校表示，大廟興學開辦美學藝術課程，推展公民美學素養，以藝術來豐富生命、開創生活，改變社區文化，發展台江常民藝術美學。值此疫後社會，推動公民學習運動，更為重要。這此集合上百素人首度聯合策辦「台江公民美展」，除迎接2023台江建庄2百年，也以公民美展來倡議公民藝術創作風氣，主題從台江日常生活書藝、器具陶藝捏塑，到台江十六寮花鳥、山海圳國家綠道地景創作，件件精彩，展現藝術公民的學習力及創作精神。

粉彩班老師許瓊朱說，「台江公民美展」作品豐富，不論是阿公阿嬤或是青年人，從不會到創作人生個展，過程中大家互相鼓勵，以畫來寫台江地景史，非常不容易。

陶藝老師齊兢文也指出，學員張雅嵐以台江鯨魚意象，創作「島與鯨」的陶藝作品，倡議守護台灣、守護地球的重要性，深具意義。