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前線醫護大缺N95口罩 秦嘉鴻揪友慨捐2萬片送到雲林
台大雲林分院是雲林縣防疫前線醫院，醫護人員必備N95口罩，但因用量大，院方得不斷找尋資源支應缺口，國策顧問秦嘉鴻聞訊，今與友人自掏腰包採購2萬片，並親自把貨送到醫院，院長黃瑞仁代表受贈，感謝企業家行動相挺。
已80多歲的企業家秦嘉鴻現任國策顧問，他說，N95口罩市價一片超過40元，卻是醫護人員最重要且最基礎配備，疫情瞬息萬變，醫護嚴陣以待，守在前線抗疫，但也面臨醫療量能緊繃、防疫物資需求增加的窘境。
為了減輕院方資源負荷，秦嘉鴻日前與友人施建輝一起採購一批N95口罩，兩人合捐2萬片送上「及時雨」予院方，今天代表台大雲林分院受贈的院長黃瑞仁說，這場是他在雲林主持的最後一場公開記者會，很欣慰企業應援實用物資，照顧第一線防疫戰士。
黃瑞仁說，他與秦嘉鴻相識超過20年，今天秦親自南下出席捐贈活動，令他感謝也很感動，在院方面臨N95口罩即將斷炊之際，隨即後勤補給，幫助真的很大，將優先配給急診等有急迫需求的醫護，並持續配合政府防疫政策，做好醫療、篩檢及疫苗接種等工作。
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