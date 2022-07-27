台南文化中心與TixFun推線上會員 搶快前300名送小禮物

台南文化中心與「TixFun」APP合作，推出「臺南藝友」線上會員系統，加入會員不僅能獲得第一手的藝文展演活動消息與購票優惠，市府還邀請許多商家參與，成為會員就能享消費折扣。

台南文化中心表示，2014年推出「30周年紀念卡（現更名為台南文化中心會員卡）」，讓長期喜愛藝文活動的民眾，在購買節目票券及至合作商家消費時享有折扣優惠，目前已有8萬多名會員，將優先邀請這些會員加入「臺南藝友」線上會員系統，讓相關的服務整合，使用更方便。

台南市文化局今天舉辦 TixFun系統發表記者會，TixFun(双融藝股份有限公司)總經理周妤芳表示，双融藝是由宏碁集團創辦人施振榮領軍的科文双融集團投資成立，以科技與文化的融合為方向，希望藝文產業運用科技正向蓬勃發展。

記者會現場施振榮也透過錄影表示，除了做電子票務系統，最重要的是要經營一個藝文團體、愛好者和展演場域共創價值的生態系，透過有效的科技平台共創價值，讓大家享受生活品質。

TixFun指出，該系統可以讓藝文表演團體和展演場館，以數位化方式管理會員資料、分析會員數據，並結合票房銷售資訊，在未來推出新活動時，透過宣傳管道將訊息傳遞給藝文愛好者。

文化局局長葉澤山表示，目前加入該系統的多數都是藝文表演團體，台南文化中心是第一個以地方展演場域的角色加入，希望打造一個表演場域與藝文團體及民眾間的友善藝文平台，在藝文推廣上群策群力，相互拉抬，以各方資源提供消費者更多專屬優惠與藝文體驗。

文化中心表示，中心與故事工廠、果陀劇場、安徒生與莫札特的創意、灣聲樂團、如果兒童劇團、春河劇團等組成「TixFun藝文陣線」，之後會有其他在地團隊陸續加入，只要成為其中之一的會員，就可以同時選擇加入其他表演團隊或場館的會員，在手機上就能輕鬆獲得喜愛的團隊活動資訊與優惠。

同時今年台南「藝術進區」活動，為鼓勵民眾加入線上會員，在活動現場驗證後即可兌換限量小禮物。双融藝也聯合「Tixfun藝文陣線」提供多項表演門票獎項讓會員朋友參加抽獎。

台南市文化局今天舉辦 TixFun系統發表記者會。圖／文化中心提供