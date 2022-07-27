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勇士累了！勇渡黑水溝龍舟今上貨船 海運回布袋港
嘉義縣體育會主辦的「黑水騰龍勇渡西瀛」海域龍舟運動，77名勇士成功挑戰橫渡台灣海峽「黑水溝」，從嘉義縣布袋商港到澎湖縣龍門港創舉，上午8點龍舟已上貨船，由澎湖海運返回布袋港第三漁港放置，勇士們搭客輪、遊艇返回。
黑水溝全程57公里、費時近10小時，昨天下午抵達澎湖龍門港，創划龍舟跨越台灣海峽紀錄，突破水域遊憩活動限制，龍舟比賽已被列入亞運項目，向縣府借用玻璃纖維材質的競技龍舟，材質輕，划起來輕快，對輕艇選手是最佳操練，有利以後比賽成績進步。
水中運動委員會主委丁聰銘說，勇士們累了，空船海運回嘉。划龍舟跨黑水溝無法經常舉辦，未來希望在縣內找到合適水域練習，期待有一天能在亞運龍舟比賽奪勝，為台灣爭光，為划龍舟跨黑水溝他們籌備很久，做好安全水上活動裝備、投保意外險等。
縣府教育處說，傳統龍舟用木材製造，划槳時耗費體力，玻璃纖維競技龍舟船身輕，符合人體設計，划起來相對輕鬆，速度更快，布袋港龍舟賽只辦一次停辦，當時採購全新玻璃纖維龍舟，擺放倉庫。
民雄國中輕艇隊在縣府輔導下，成立輕艇三級基層訓練站，添購船艇，去年購9艘競速及激流船艇，首次參加全中運，獲1面銅牌、1個第四、2個第五和1個第六成績，教育處向體育署申請專任運動教練六年計畫通過，撥補1名輕艇教練，選手參加划龍舟勇渡黑水溝，是最佳操練經驗。
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