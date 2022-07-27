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進香團大亂鬥後...台南「西羅殿」自制公約揭牌籲自律

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市「西羅殿進香期進香團體自制公約揭牌啟用」。圖／台南市民政局提供
台南市「西羅殿進香期進香團體自制公約揭牌啟用」。圖／台南市民政局提供

日前外縣市進香團在台南市西羅殿外聚眾衝突，經多方協調，「西羅殿進香期進香團體自制公約」今天揭牌，期望各地信眾團體至西羅殿進香時，可以遵守自制公約的規範，以利進香活動順遂平安。

台南市民政局長姜淋煌、西羅殿主委王敏星、中西區長汪慶龍、警察局第二分局長朱信憲、消防局及環境保護局代表、藥王里長邱彌文等共同出席揭牌活動。

民政局表示，西羅殿為台灣廣澤尊王信仰中心，全國分靈的廟宇、私壇數量眾多，尊王聖誕為農曆8月22日（今年為國曆9月17日），每逢農曆8月香期，各地進香團體絡繹不絕，持續約一個月的高峰期。

針對封路段、進香順序、人車動線及陣頭表演、可施放鞭炮範圍等問題，18日召開協調會邀請各單位與廟方討論獲得共識，共同致力將各項衝擊降至最低。　　

民政局說，自制公約揭牌，目的在宣導各宮廟來西羅殿進香，都能自主管理、自我檢視。同時也提醒外地進香團體，應共同遵守南市廟會優質化政策的相關規定。

廟方已完成自制公約告示牌放置在廟埕前，也展現西羅殿在維護信仰文化的同時，兼顧提昇廟會文化的決心。

民政局長姜淋煌指出，優質宮廟文化為全體市民所期待，針對接下來的廣澤尊王聖誕進香期，期待各友宮陣頭共同自律約制，並呼籲信眾，理性尋求宗教寄託，遵守自制公約，減少交通衝擊及避免脫序衝突行為發生，才能圓滿完成廟會盛事活動。

台南市「西羅殿進香期進香團體自制公約揭牌啟用」。圖／台南市民政局提供
台南市「西羅殿進香期進香團體自制公約揭牌啟用」。圖／台南市民政局提供

台南 信仰 警察

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