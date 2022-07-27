雲林「虎頭蛇尾路」拓寬 打造雙向4車道讓通行更安全

雲林縣高鐵特定區近期快速發展，周圍道路也陸續拓寬為雙向4車道，唯獨虎興南路仍為雙向雙車道，被當地戲稱「虎頭蛇尾路」，縣府自籌1074萬元拓寬道路，今由縣長張麗善主持開工祈福儀式，虎興南路預計拓寬為25公尺及增設人行道，明年1月可完工。

鎮長丁學忠說，2019年雲林高鐵南側道路改善完工後，從文科路經南側道路至虎興南路，全線都有雙向4車道配置，但虎興南路卻仍維持雙向雙車道，形成道路限縮瓶頸，被當地戲稱為「虎頭蛇尾路」，車道配置明顯不足，恐影響交通安全，需拓寬道路才能使整體規畫更完整。

縣長張麗善說，虎興南路位於高鐵特定區內，周圍道路多數路寬超過20公尺，考量地方反應，虎興南路道路限縮有影響交通安全之虞，縣府已籌措1074萬元，將雙向雙車道增設為雙向4車道，也會增設人行道，同時改善標誌、標線，提升民眾用路安全。