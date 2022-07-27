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雲林「虎頭蛇尾路」拓寬 打造雙向4車道讓通行更安全

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣虎溪南路將拓寬為雙向4線道，並增設人行道、移植27株鳥桕。圖／雲林縣政府提供
雲林縣虎溪南路將拓寬為雙向4線道，並增設人行道、移植27株鳥桕。圖／雲林縣政府提供

雲林縣高鐵特定區近期快速發展，周圍道路也陸續拓寬為雙向4車道，唯獨虎興南路仍為雙向雙車道，被當地戲稱「虎頭蛇尾路」，縣府自籌1074萬元拓寬道路，今由縣長張麗善主持開工祈福儀式，虎興南路預計拓寬為25公尺及增設人行道，明年1月可完工。

鎮長丁學忠說，2019年雲林高鐵南側道路改善完工後，從文科路經南側道路至虎興南路，全線都有雙向4車道配置，但虎興南路卻仍維持雙向雙車道，形成道路限縮瓶頸，被當地戲稱為「虎頭蛇尾路」，車道配置明顯不足，恐影響交通安全，需拓寬道路才能使整體規畫更完整。

縣長張麗善說，虎興南路位於高鐵特定區內，周圍道路多數路寬超過20公尺，考量地方反應，虎興南路道路限縮有影響交通安全之虞，縣府已籌措1074萬元，將雙向雙車道增設為雙向4車道，也會增設人行道，同時改善標誌、標線，提升民眾用路安全。

工務處科長鄭介旗說，虎興南路路長227公尺，將拓寬為25公尺雙向4車道，拆除既有210公尺L溝，增設213公尺擋土牆、211公尺人行道及欄杆，並移植27株鳥桕，預計工期180個日曆天，明年1月可完工。

雲林縣長張麗善（前排右五）今主持虎興南路開工祈福儀式。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（前排右五）今主持虎興南路開工祈福儀式。記者黃于凡／攝影
雲林縣虎興南路今動工，許多地方民眾到場關心。記者黃于凡／攝影
雲林縣虎興南路今動工，許多地方民眾到場關心。記者黃于凡／攝影
雲林縣虎興南路因雙向雙車道配置銜接周邊道路不順暢，今動工拓寬為雙向4線道。圖／雲林縣政府提供
雲林縣虎興南路因雙向雙車道配置銜接周邊道路不順暢，今動工拓寬為雙向4線道。圖／雲林縣政府提供

車道 人行道 高鐵

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