影／莿桐免費醫療專車擴大服務 這些對象也可預約登記

雲林縣莿桐鄉是超高齡鄉鎮，高齡照護需求極大，卻面臨醫療、交通雙資源嚴重不足，鄉民吐露心聲，就醫得向家人「預約」時間，喬不攏只能自行搭醫院交通車，相當不便；公所醫療專車除服務就醫需求最大的長者，今起也擴大提供65歲以下、沒有領身心障礙手冊者預約搭乘。

據統計，莿桐鄉65歲以上長者有5641人，占全鄉人口20.356％，但轄內並無大型醫療院所，就醫得跑到鄰近的斗六市、西螺鎮，但交通更是令人傷腦筋的問題。

林姓鄉民說，他與太太年事已高，行動緩慢，就醫得2人出動，互相攙扶，接送則必須確認孩子許可時間，有時認為太過麻煩，會選擇搭醫院交通車，不過其為固定路線，且得自行上、下車，包括到院掛號、報到、領藥「事事要自己處理」，對長者來說確有些吃力。

經常陪父親回診的張姓鄉民說，老父因行動不便，需坐輪椅，因此除了要1人在身旁照顧，接送還得另請兄弟姐妹協助開車，的確很不方便，公所醫療專車至多1周前、至少1天前預約就可以搭乘，且還有隨車人員服務，只要派1人出動陪同就好，省下不少精力。

鄉長林靖焜指出，公所醫療專車已上線13年，主跑斗六、西螺2線，包括接送至台大雲林分院、成大斗六分院、斗六慈濟醫院、雲林基督教醫院及台大雲林虎尾院區，不過長年以來僅有2輛一般廂型車，去年獲旅外子弟張力升捐贈1輛輪椅專車，現有3輛車、2組4人提供服務，每年編列180多萬元經費營運，一年平均服務9成、約4000人。