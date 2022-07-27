影／莿桐免費醫療專車擴大服務 這些對象也可預約登記

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聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣莿桐鄉醫療專車除了接送長者就醫，今起也擴大服務65歲以下、沒有領殘障手冊者預約登記。記者陳苡葳／攝影
雲林縣莿桐鄉醫療專車除了接送長者就醫，今起也擴大服務65歲以下、沒有領殘障手冊者預約登記。記者陳苡葳／攝影

雲林縣莿桐鄉是超高齡鄉鎮，高齡照護需求極大，卻面臨醫療、交通雙資源嚴重不足，鄉民吐露心聲，就醫得向家人「預約」時間，喬不攏只能自行搭醫院交通車，相當不便；公所醫療專車除服務就醫需求最大的長者，今起也擴大提供65歲以下、沒有領身心障礙手冊者預約搭乘。

據統計，莿桐鄉65歲以上長者有5641人，占全鄉人口20.356％，但轄內並無大型醫療院所，就醫得跑到鄰近的斗六市、西螺鎮，但交通更是令人傷腦筋的問題。

林姓鄉民說，他與太太年事已高，行動緩慢，就醫得2人出動，互相攙扶，接送則必須確認孩子許可時間，有時認為太過麻煩，會選擇搭醫院交通車，不過其為固定路線，且得自行上、下車，包括到院掛號、報到、領藥「事事要自己處理」，對長者來說確有些吃力。

經常陪父親回診的張姓鄉民說，老父因行動不便，需坐輪椅，因此除了要1人在身旁照顧，接送還得另請兄弟姐妹協助開車，的確很不方便，公所醫療專車至多1周前、至少1天前預約就可以搭乘，且還有隨車人員服務，只要派1人出動陪同就好，省下不少精力。

鄉長林靖焜指出，公所醫療專車已上線13年，主跑斗六、西螺2線，包括接送至台大雲林分院、成大斗六分院、斗六慈濟醫院、雲林基督教醫院及台大雲林虎尾院區，不過長年以來僅有2輛一般廂型車，去年獲旅外子弟張力升捐贈1輛輪椅專車，現有3輛車、2組4人提供服務，每年編列180多萬元經費營運，一年平均服務9成、約4000人。

林靖焜表示，因65歲以上者有「長照2.0」資源可利用，領有身心障礙手冊者除長照資源，也可利用復康巴士，公所醫療專車即起針對缺口優先服務，擴大受理65歲以下、沒有領殘障手冊者預約登記，也提供掛號、報到、領藥等服務，平時還會電話問安，預約專線05-5850352。

雲林縣莿桐鄉公所醫療專車，除服務就醫需求最大的長者，今起也擴大提供65歲以下、沒有領身心障礙手冊者預約搭乘。記者陳苡葳／攝影
雲林縣莿桐鄉公所醫療專車，除服務就醫需求最大的長者，今起也擴大提供65歲以下、沒有領身心障礙手冊者預約搭乘。記者陳苡葳／攝影
雲林縣莿桐鄉公所醫療專車目前有2輛一般車、1輛輪椅專車提供服務，每車都有1名服務人員隨時協助，預約專線05-5850352。記者陳苡葳／攝影
雲林縣莿桐鄉公所醫療專車目前有2輛一般車、1輛輪椅專車提供服務，每車都有1名服務人員隨時協助，預約專線05-5850352。記者陳苡葳／攝影

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