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影／嘉義划龍舟勇渡黑水溝創紀錄 突破水域遊憩限制

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣體育會主辦的「黑水騰龍勇渡西瀛」海域龍舟運動，昨天早上從布袋第三漁港出發，橫渡台灣海峽到澎湖縣「黑水溝」，全程57公里、費時近10小時，昨天下午抵達澎湖龍門港，創划龍舟跨越台灣海峽紀錄，突破水域遊憩活動限制。圖／王宣貿提供
嘉義縣體育會主辦的「黑水騰龍勇渡西瀛」海域龍舟運動，昨天早上從布袋第三漁港出發，橫渡台灣海峽到澎湖縣「黑水溝」，全程57公里、費時近10小時，昨天下午抵達澎湖龍門港，創划龍舟跨越台灣海峽紀錄，突破水域遊憩活動限制。圖／王宣貿提供

嘉義縣體育會主辦的「黑水騰龍勇渡西瀛」海域龍舟運動，台南市議員參選人王宣貿等77名男女勇士，昨天早上從布袋第三漁港出發，橫渡台灣海峽「黑水溝」抵達澎湖縣，全程57公里、費時近10小時，昨天下午抵達澎湖龍門港，創划龍舟跨越台灣海峽紀錄，突破水域遊憩活動限制。

昨天77名勇士在澎湖過夜，下午駕水上摩托車搭遊艇回布袋港，龍舟運回，王宣貿說，這趟龍舟划渡黑水溝，兌現他競選承諾，感謝嘉縣體育會水中運動委員會、民雄國中輕艇龍舟隊、蘭嶼黑潮勇士、彰化縣救難協會及嘉義縣太保救難協會，大家團結合作，完成壯舉。

全新龍舟向縣府借用，因疫情連3年停辦東石漁港龍舟賽，意外創下龍舟划渡黑水溝紀錄，大家採大隊接力，每10人一組划龍舟10公里，一直划到澎湖，在周詳安全規畫下，平安完成不可能任務，過程中碰到2艘貨輪激起波浪，有驚無險。　

立委蔡易餘出訪歐洲，未與服務處主任王宣貿同行，划龍舟到澎湖是國內創舉，但龍舟非法定水域遊具，主管機關觀光局雲嘉南國家濱海風景區管理處說，民俗競技不必申請，為龍舟競技開闢新藍色公路，出海後海巡艇安全戒護到外傘頂洲。

雲嘉南濱海管理處說，依水域遊憩活動管理辦法，列舉浮具，包括衝浪板、風浪板、滑水板、水上摩托車、獨木舟、泛舟艇、香蕉船、橡皮艇、拖曳浮胎、水上腳踏車、手划船、風箏衝浪、立式划槳及其他浮具，龍舟屬民俗競技浮具，不是法定浮具。

水中運動委員會主委丁聰銘說，去年黑潮勇士以拼板舟繞台灣，興起划龍舟跨台灣海峽構想，2月籌辦，原訂5月出發受疫情延期，向嘉縣府及澎湖縣府申請同意，借縣府龍舟，含划槳者及安全人員共77人，4艘戒護船、18輛水上摩托車及3艘救生艇戒護，大家全程穿救生衣，確保安全。

嘉義縣體育會主辦的「黑水騰龍勇渡西瀛」海域龍舟運動，昨天早上從布袋第三漁港出發，橫渡台灣海峽到澎湖縣「黑水溝」，突破水域遊憩活動限制。圖／王宣貿提供
嘉義縣體育會主辦的「黑水騰龍勇渡西瀛」海域龍舟運動，昨天早上從布袋第三漁港出發，橫渡台灣海峽到澎湖縣「黑水溝」，突破水域遊憩活動限制。圖／王宣貿提供
嘉義縣體育會主辦的「黑水騰龍勇渡西瀛」海域龍舟運動，昨天早上從布袋第三漁港出發，橫渡台灣海峽到澎湖縣「黑水溝」，全程57公里、費時近10小時，昨天下午抵達澎湖龍門港，創划龍舟跨越台灣海峽紀錄，突破水域遊憩活動限制。圖／呂 竑毅提供
嘉義縣體育會主辦的「黑水騰龍勇渡西瀛」海域龍舟運動，昨天早上從布袋第三漁港出發，橫渡台灣海峽到澎湖縣「黑水溝」，全程57公里、費時近10小時，昨天下午抵達澎湖龍門港，創划龍舟跨越台灣海峽紀錄，突破水域遊憩活動限制。圖／呂 竑毅提供
嘉義縣體育會主辦的「黑水騰龍勇渡西瀛」海域龍舟運動，昨天早上從布袋第三漁港出發，橫渡台灣海峽到澎湖縣「黑水溝」，全程57公里、費時近10小時，昨天下午抵達澎湖龍門港，創划龍舟跨越台灣海峽紀錄，突破水域遊憩活動限制。圖／王宣貿提供
嘉義縣體育會主辦的「黑水騰龍勇渡西瀛」海域龍舟運動，昨天早上從布袋第三漁港出發，橫渡台灣海峽到澎湖縣「黑水溝」，全程57公里、費時近10小時，昨天下午抵達澎湖龍門港，創划龍舟跨越台灣海峽紀錄，突破水域遊憩活動限制。圖／王宣貿提供
嘉義縣體育會主辦的「黑水騰龍勇渡西瀛」海域龍舟運動，昨天早上從布袋第三漁港出發，橫渡台灣海峽到澎湖縣「黑水溝」，全程57公里、費時近10小時，昨天下午抵達澎湖龍門港，創划龍舟跨越台灣海峽紀錄，突破水域遊憩活動限制。圖／王宣貿提供
嘉義縣體育會主辦的「黑水騰龍勇渡西瀛」海域龍舟運動，昨天早上從布袋第三漁港出發，橫渡台灣海峽到澎湖縣「黑水溝」，全程57公里、費時近10小時，昨天下午抵達澎湖龍門港，創划龍舟跨越台灣海峽紀錄，突破水域遊憩活動限制。圖／王宣貿提供

澎湖縣 划龍舟 台灣海峽

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