聽新聞
test
0:00 / 0:00
為獨居老人找回歡樂的記憶 華山基金會辦桌端出古早菜
雲林縣土庫華山基金會今天邀土庫奮起里楊文孔里長及義工，到蘇爺爺家提前慶祝父親節，辦了1桌豐富的古早料理宴，並教老人家DIY製作水果奶油蛋糕，同時也有薩克斯風表演，為蘇爺爺找回早年一家團聚的歡樂時光，寂靜的老宅重現熱鬧，老人家樂開心。
69歲的蘇爺爺，膝下無子女，自己一身病痛，退休後仍扛下責任，返鄉照顧同樣未婚且中風的哥哥，兩老兄弟生活辛苦；蘇爺爺說，父親在世時，兄弟姊妹每年父親節，都會精心準備古早味菜餚，舉家歡慶父親節，父親離世後，家人聚少離多，家裡熱鬧景象不再，他很懷念。
為讓爺爺重溫舊夢，今天邀請音樂老師郭國興，專程為兩老兄弟演奏薩克斯風，里長和義工一起製作水果蛋糕，大家忙裡忙外，灶腳傳來陣陣香，過不久，豐盛餐點上桌，五柳枝、白片雞...全都是超好吃的古早味料理，讓老人家光看到一桌熟悉的美佳餚，開心不得了，連聲感謝又感動。
神祕嘉賓在宴席間出現獻花，讓老人家驚喜萬分，原來是蘇爺爺多年未返鄉的妹妹親臨獻花，兩老兄弟馬上露出溫馨笑容，找回失去已久的回憶。
華山基金會呼籲疫情愛心不能停，歡迎大家以情意擁抱老寶貝，讓愛發光發亮，請踴躍捐愛，愛心專線(05)6327463陳站長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言