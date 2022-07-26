為獨居老人找回歡樂的記憶 華山基金會辦桌端出古早菜

雲林縣土庫華山基金會今天邀土庫奮起里楊文孔里長及義工，到蘇爺爺家提前慶祝父親節，辦了1桌豐富的古早料理宴，並教老人家DIY製作水果奶油蛋糕，同時也有薩克斯風表演，為蘇爺爺找回早年一家團聚的歡樂時光，寂靜的老宅重現熱鬧，老人家樂開心。

69歲的蘇爺爺，膝下無子女，自己一身病痛，退休後仍扛下責任，返鄉照顧同樣未婚且中風的哥哥，兩老兄弟生活辛苦；蘇爺爺說，父親在世時，兄弟姊妹每年父親節，都會精心準備古早味菜餚，舉家歡慶父親節，父親離世後，家人聚少離多，家裡熱鬧景象不再，他很懷念。

為讓爺爺重溫舊夢，今天邀請音樂老師郭國興，專程為兩老兄弟演奏薩克斯風，里長和義工一起製作水果蛋糕，大家忙裡忙外，灶腳傳來陣陣香，過不久，豐盛餐點上桌，五柳枝、白片雞...全都是超好吃的古早味料理，讓老人家光看到一桌熟悉的美佳餚，開心不得了，連聲感謝又感動。

神祕嘉賓在宴席間出現獻花，讓老人家驚喜萬分，原來是蘇爺爺多年未返鄉的妹妹親臨獻花，兩老兄弟馬上露出溫馨笑容，找回失去已久的回憶。