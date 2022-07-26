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台南夏季旅遊 黃偉哲開箱將軍吼、春浪音樂節超強卡司
台南市長黃偉哲在臉書分享，地獄與幽魂展看完後還能玩什麼？台南七、八月夏季暑期旅遊攻略，除預告唐老鴨遊進安平，還有春浪音樂節等，幾乎周周舉辦活動，遍及城鄉山海，來台南吃喝玩樂就對了！
黃偉哲發文分享台南暑期旅遊攻略圖卡，除了七股海鮮節、、農曆7月限定「台南最強女鬼」散步導覽、七夕嘉年華、一見雙雕藝術季、台南炸雞節、府城漢堡節，多到琳瑯滿目，9月還有「唐老鴨遊安平」，春浪音樂節也首度移到台南漁光島，趕快tag聽團的好夥伴準備卡位。
黃偉哲開箱預告「春浪海線 • 台南」首波陣容，9月24日有玖壹壹、美秀集團、康士坦的變化球、鶴 The Crane、聽天湯、百合花、張牧喬、問題總部、午夜午夜；9月25日則有告五人、拍謝少年、麋先生、李英宏、壞特?te & Band、絕命青年等堅強陣容。
8月27、28日夏日將軍吼音樂節更不能錯過，黃偉哲也搶先公開今年超強陣容，鼓鼓呂思緯 、Kimberley Chen 陳芳語 、蕭秉治、PINK FUN、同理 Zunya 、魏妙如、IVAN 艾文 、韋禮安、曾沛慈、潘裕文 、黃霆睿、琳誼、李佳歡、許維芳、田亞霍、Dj圓圓等。
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