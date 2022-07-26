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斗南農會致力推廣產銷履歷 獲農委會產銷履歷達人肯定

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
斗南鎮農會長期推行產銷履歷，今年獲農委會產銷履歷達人肯定，台南區農改場研究員趙秀淓（左四）特至農會門口貼紅榜祝賀。記者黃于凡／攝影
斗南鎮農會長期推行產銷履歷，今年獲農委會產銷履歷達人肯定，台南區農改場研究員趙秀淓（左四）特至農會門口貼紅榜祝賀。記者黃于凡／攝影

雲林縣斗南鎮農會長期推行產銷履歷，多年來統計及收集鎮內農作物產銷履歷資料，今年以水稻、紅蘿蔔、馬鈴薯等作物參加行政院農委會產銷履歷達人競賽，從116名競爭者中脫穎而出，成為精選15名農產品經營者之一，今台南區農業改良場至農會門口貼紅榜祝賀。

斗南鎮農會契作水稻面積每期350公頃、紅蘿蔔面積70公頃、馬鈴薯面積100公頃，今年參加產銷履歷競賽首度得獎，獲農委會肯定讓農會職員及契作農民好開心。農民說，製作產銷履歷相當麻煩，不僅要紀錄每次施放農藥、肥料的時間，就連用量也必須嚴格管控，努力終於有了回報。

台南區農業改良場研究員趙秀淓說，為讓消費者吃得更安心、更健康，農委會長期推動產銷履歷，也舉辦產銷履歷達人競賽，今年報名踴躍有116人參賽，感謝斗南鎮農會大力配合，花費許多時間整理產銷履歷資料，透過長年積累的完整資料贏得產銷履歷達人稱號，斗南鎮農會獲獎可說是實至名歸。

斗南鎮農會表示，消費者食安一直都是農會最在乎的事，為使生產透明化，讓消費者安心食用，農會建立產銷履歷已行之有年，今年參賽在眾人幫助之下，彙整累積多年產銷履歷資料，才能在今年獲得產銷履歷達人的殊榮，希望讓更多人看見斗南農民們的用心。

產銷履歷 農會 農民 雲林

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