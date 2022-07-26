謝龍介主張南山公墓文史化、公園化 南市府這麼回應

國民黨提名台南市長參選人謝龍介今在臉書主張，南山公墓應文史化、公園化、全區分期美化，市府民政局回應表示，南山公墓未來規化未設限， 原先規畫斌葬專區時，就計畫把古墓等歷史建築保留。

民政局長姜淋煌表示，在南山公墓設置殯葬專區，起因於南區國民路殯儀館從1984年設置迄今，館內殯葬設施及土地使用量已飽和不敷使用，且南市人口結構老化，死亡人口逐年增加，經地方人士及議員多次請求，加上市地逐漸飽和及土地分區使用限制等因素，另尋他地設置殯葬專區有，且南山公墓因緊鄰住宅區，居民認為已影響生活品質及安寧，於是規畫在南山公墓設置殯葬專區，以因應未來殯葬設施需求。

由於南山公墓已存在400年，墓區存內有一定數量的古蹟、歷史建築，民政局原先規畫南山殯葬專區時，就計畫將古蹟、古墓及歷史建築保留，並非全數開發。

民政局指出，文史團體主張「反對南山公墓遷葬，要求全區保留」，並陸續向文資處提報49門、2門墳墓為古蹟、歷史建築、紀念建築，為體現民政局對於古蹟、歷史建築的重視，民政局並未強行開發南山公墓，一切靜待文資審議結果再行決定後續相關程序。