極島森林露營秘境 台南雙春濱海遊憩區入列

台南市長黃偉哲臉書今天公開台灣自製真人實境秀「極島森林」第3集的露營秘境，是位於台南市北門區的雙春濱海遊憩區，推薦這處可近距離觀賞紅樹林生態及濕地水景的景點。

台灣自製真人實境秀「極島森林」，是由藝人陳柏霖與好友發起的自然探索紀錄之旅，挖掘出許多高質感的露營秘境，播出後引起許多討論，希望知道這些露營區在哪裡。

黃偉哲臉書發文指出，「極島森林」真的有到北門雙春濱海遊憩區取景，或許不是每個人都有機會跟陳柏霖一起露營，但每個人都能去陳柏霖去過的海濱露營區。

黃偉哲指出，台南市政府今年把雙春濱海遊憩區封閉了近10年的木棧道修繕完好，沿著這條456公尺的木棧道，可以近距離觀賞潮汐帶的彈塗魚、招潮蟹與紅樹林，還有沉浮湖中的忘憂木麻黃以及宛如天空之鏡的濕地水景，盡情感受大自然的心靈療育。

黃偉哲指出，捨不得離開也沒有關係，拎包直接入住星空帳，體驗高級又有儀式感的露營。白天棧道遊湖、晚上導覽探險，睡前抬頭就能看到月轉星移，「放下手機遠離社群，這一刻彷彿喧囂的世界只為你而寧靜」。