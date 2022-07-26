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影／挑戰台灣划龍舟跨黑水溝到澎湖 10小時完成創舉！

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣體育會主辦的2022「黑水騰龍勇渡西瀛」團體龍舟接力運動，爲台灣首次以划龍舟從嘉義橫跨海到澎湖的團體。圖／嘉義縣體育會水中運動委員會提供
嘉義縣體育會主辦的2022「黑水騰龍勇渡西瀛」團體龍舟接力運動，爲台灣首次以划龍舟從嘉義橫跨海到澎湖的團體。圖／嘉義縣體育會水中運動委員會提供

太強了！台灣首次團體挑戰划龍舟跨黑水溝到澎湖圓滿達成，77名成員今晨6點40分從嘉義縣布袋第三漁港出發，划龍舟已時速7公里前進，費10小時，約在下午3點40分抵達澎湖縣龍門漁港，完成單程約56公里，爲台灣首次以划龍舟橫跨海到澎湖的團體。

「我們終於到達了！」團隊共77人，雖耗盡體力仍盡情歡呼，澎湖約有200鄉親在岸上等待龍舟到來，除了大聲歡呼更放鞭炮熱情迎接，均豎起大拇指稱讚這77名來自嘉義的勇士們，完成了台灣首度的創舉！

澎湖縣議員宋昀芝特別出海迎接，她說，「大家辛苦了！我愛嘉義，大家真的是太棒了，歡迎大家到澎湖來」；而台南市議員參選人王宣貿也完成初選承諾，接下最後抵達漁港的一棒，他表示，自己是一名說到做到的參選人。

2022「黑水騰龍勇渡西瀛」團體龍舟接力運動，由嘉義縣體育會水中運動委員會、民雄國中輕艇龍舟隊、蘭嶼黑潮勇士、彰化縣救難協會及嘉義縣太保救難協會共77名人員合作，約有40人接力輪流划龍舟，今日可稱是從嘉義划龍舟到澎湖的台灣首次創舉。

蘭嶼黑潮勇士張世凱說，建議往後龍舟賽可以舉辦從嘉義到澎湖了，希望台灣海域能夠解嚴，開放給台灣民眾，讓台灣的海岸熱情起來。

嘉義縣體育會水中運動委員會主委丁聰銘說，今天是嘉義縣舉辦全民運動會暖身，借用嘉義縣府1艘龍舟，包含划槳者及安全人員共77人，有4艘戒護船、18輛水上摩托車及3艘救生艇在龍舟旁戒護確保參與者安全，順利完成抵達龍門大家都很歡喜。

澎湖縣議員宋昀芝（右1）特別出海迎接77名勇士們到達。圖／嘉義縣體育會水中運動委員會提供
澎湖縣議員宋昀芝（右1）特別出海迎接77名勇士們到達。圖／嘉義縣體育會水中運動委員會提供

嘉義 澎湖縣 划龍舟

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