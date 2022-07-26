台南SBIR計畫申請開跑最高100萬 黃偉哲：力挺好idea

台南市長黃偉哲今天主持「台南市地方產業創新研發推動計畫（SBIR）」啟動儀式，黃偉哲表示，國際知名的微軟、Google都是從小型企業開始，從一個創意開始發展成大公司，當然創業的時候，最需要燒錢、最需要人家幫一把的時候，歡迎南市有好idea的年輕朋友快來申請計畫，趕緊來實現心中的夢想。

台南市「地方產業創新研發推動計畫」，今年度計畫採全面線上申請，凡設籍於台南市，符合中小企業認定的公司、商行、分公司、工廠等皆可提出申請，每家廠商補助上限最高可達100萬元，共同研發者，每案最高可申請200萬補助款項，主題式聯盟每案最高可申請500萬補助款項，預計於8月15日至9月15日受理申請 （實際受理期間以主辦單位公告為主），逾期不受理，詳細申請辦法可上經發局官網查詢。

經發局表示，今年度計畫以時下最夯的5G與智駕漫遊、時尚與食藥、數位轉型、智慧綠能(含環保)、創新事業等產業為主軸，希望透過主題性地引導協助企業掌握創新關鍵、激盪創新能量，進行服務創新發展新商業模式，並且帶領臺南產業活化產業價值，振興經濟發展，相關申請方式請詳閱計畫網站(https://reurl.cc/g2yd0V)，如有任何諮詢服務需求，歡迎電洽06-363-6919計畫專線諮詢。

為有效協助業者了解計畫的申請資格、申請方式、補助經費及相關內容，將辦理2場「計畫說明會」以協助企業了解申請方式並提高獲補助成功率，說明會中將安排專家學者講述計畫書撰寫方式，歡迎台南市各領域亮點廠商加入創新研發行列，獲選廠商將有望獲得最高補助金額100萬元。

說明會：

8月4日(四) 下午1點30分至3點10分綠能示範場域(台南市歸仁區武東里高發二路360號) 8月10日(五)午1點30分至3點10分南瀛5G 大樓(台南市新市區西拉雅大道859號)

市長黃偉哲表示，台南市自民國100年開始推動地方產業創新研發計畫至今，累計補助逾800家企業投入研發，總補助金額達5.9億元、帶動成立新公司79家、增加就業2700人，透過計畫降低營運成本8.7億元、累計獲得專利625件，並帶動中小企業投入研發經費近16億9882萬元，促成產學合作達1.3億，累計帶動逾85億的產值。