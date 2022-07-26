台南食品老闆有愛心 連續捐近萬顆饅頭回饋地方

台南下營大員食品公司展大愛，董事長楊長峯繼上周五捐贈下營弱勢者逾2000顆愛心饅頭，昨、今兩天先後在白河、柳營區又送出逾7200顆，地方大讚這是企業回饋地方最佳表率。

楊長峯本月22日上午帶員工運送2000顆「營養牛奶饅頭」等物資，捐贈下營低收入戶、中低收入戶及獨居老人者204戶，由下營區長李宗翰與里長代表接受。

白河繁榮商圈總幹事高清南曾任柳營區大農社區發展協會總幹事，幾年前因緣際會認識楊長峰，得知長年關懷弱勢捐贈物資給偏遠社區行之有年，經高清南穿針引線，昨捐贈給白河社區16處關懷據點的呷飯廳以及二處偏遠山區的關嶺與南寮社區每個社區300顆饅頭當副食，總數達5400顆。

楊長峰今天親率員工繼續在柳營6個社區呷飯廳捐贈物資，給轄區低收入戶、中低收入戶及獨居老人者等共1800顆，柳營區長陳玉惠與太康里里長林國明致贈感謝狀。

楊長峰說，社會上有許多弱勢家庭需要眾人伸出援手相助，公司積極推動企業責任服務工作，長期與民間愛心企業保持良好互動，歷年來募捐各物資送愛心至社區角落，以人飢己飢、人溺己溺精神，結合社會資源共同關懷轄區弱勢家庭，希望讓年長弱勢族群獲得更完善照顧。