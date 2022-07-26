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影／雲林縣萬安演習出動917名人力 進行3大項目演練
雲林縣今下午1點30分至2點舉辦軍民聯合防空萬安45號演習，由縣長張麗善擔任指揮官，出動971名警力、國軍、消防人員， 1長音、2短音後在斗六地區針對疏散避難、救護傷患、災害搶救3大項目演練，也確實疏導人潮、車輛，張麗善説，平常做好準備，就可以備不時之需。
縣長張麗善、警察局長李謀旺今偕同副統材官陸軍司令部副司令黃金財等人今坐鎮縣警局防情警報中心，在警報響起後，搭乘視導車前往斗六地區視導，包括疏散斗六圓環旁補習班人潮、對藥局內傷患緊急救護、疏散斗六車站人潮並引導至避難場所，也模擬火災、民眾受困高樓情境，過程順利。
張麗善表示，演習視同作戰，平日居安思危，集結警察、消防、民防人員，實施萬安演習各項狀況演練，才能以備不時之需，今年也錄製國台語溫馨宣導短片，盼提高全民防災意識，讓大家在緊急狀況時都能順利應變。
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