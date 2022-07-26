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南山公墓文史化 謝龍介：期待成為殯葬文化博物館區

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
國民黨提名台南市長參選人謝龍介認為南區的南山公墓應朝文化史、公園化、分期美化推進。圖／擷取畫面
國民黨提名台南市長參選人謝龍介認為南區的南山公墓應朝文化史、公園化、分期美化推進。圖／擷取畫面

台南市南區南山公墓從明鄭時期至今，已超過1百座墳墓被提報列為古蹟，國民黨提名台南市長參選人謝龍介今天在臉書表示，應朝文化史、公園化、分期美化推進，期待規畫為世界級的殯葬文化博物館區。

南山公墓到底要全區保留還是部分開發，仍在爭議中，謝龍介之前有說支持保留南山公墓。他今天表示，南山公墓是400年的古老墓園，不但是台灣人的祖墓，更積累許多人文和故事，且有豐富的自然生態。

他表示，南山公墓已被民間團體提報文化景觀，現有超過1百門墳墓被提報列為古蹟，未來應參考國外殯葬專區，優美植栽環境、明亮採光照明、搭配分區解說地圖的參訪步道，將整體環境美化、綠化、公園化，方便鄉親和遊客禮敬先人、緬懷名人，悠遊南山。

他說，近幾年來，台南市政府始終未能提出整體構思、甚至動輒迫遷，致使爭議不斷。目前南山公墓尚一些空地，應該積極思考規畫發展出新的可能，例如有多樣化設計、多元化分布的「環保殯葬區」，並由步道聯結古蹟，名人的墓園，絕對是一舉多得的文史規畫。

謝龍介說，南山公墓的區位，是觀賞生態、飛機起降的絕佳地點，還可以聯結鄰近的哈赫拿爾森林古戰場、水交社、竹溪寺，與體育公園，應規畫徒步路線，參訪更多元的歷史與文化。

台南市長 謝龍介 古蹟

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