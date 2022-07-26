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嘉市萬安演習中山路罕見空城 休旅車出停車場動彈不得

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市萬安演習，鬧區中山路罕見變空城。記者林伯驊／攝影
嘉義市萬安演習，鬧區中山路罕見變空城。記者林伯驊／攝影

中部地區今下午1點半到2點之間舉行萬安45號演習嘉義市區儘管絕大部分民眾都提前進到室內，熱鬧中山路突然一片空城，不過嘉義市市政府大樓對面的停車場，仍有1輛休旅車疑忘記演習，1點33分準備要開出停車場，一度還想倒退回場內，最後被引導停在路邊，將等到2點演習結束。

嘉市副市長陳淑慧下午先前往市警局聽取簡報，市警局表示，本次以俄烏戰爭為鑑，演練項目包括火災搶救、傷患包紮、避難處所電力搶修、民間團體協助救災、巡視地下室避難情形，另，除市府各單位，嘉義後備指揮部、嘉義憲兵隊、台電公司及志工等軍、憲、民間團體也都參加。

市警局指出，有印製海報、紅布條及客製化口罩、扇子等宣導品，讓市民透過手機掃描海報上QR Code查詢本市全民國防手冊及就近地區的避難地點等資訊，還發揮創意，錄製「中、英、日、泰、越、印」6國語言並加值台語版本宣導短片，讓民眾學習正確的防空避難觀念。

嘉義市萬安演習，鬧區吳鳳路罕見變空城。記者林伯驊／攝影
嘉義市萬安演習，鬧區吳鳳路罕見變空城。記者林伯驊／攝影
嘉義市萬安演習，鬧區中山路罕見變空城。記者林伯驊／攝影
嘉義市萬安演習，鬧區中山路罕見變空城。記者林伯驊／攝影
嘉義市萬安演習，鬧區中山路和吳鳳路罕見變空城。記者林伯驊／攝影
嘉義市萬安演習，鬧區中山路和吳鳳路罕見變空城。記者林伯驊／攝影
嘉義市萬安演習，1輛休旅車出停車場後動彈不得，暫停路邊。記者林伯驊／攝影
嘉義市萬安演習，1輛休旅車出停車場後動彈不得，暫停路邊。記者林伯驊／攝影
嘉義市萬安演習變空城，最熱鬧的中山路噴水圓環都罕見沒人車。圖／攝影師洪年宏提供
嘉義市萬安演習變空城，最熱鬧的中山路噴水圓環都罕見沒人車。圖／攝影師洪年宏提供

嘉義 演習 停車場

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