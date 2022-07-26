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畫說老街神奇鬼怪故事 台南社大出《信義街漫畫報報》

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社區大學「漫畫圖文筆記」班學員，用漫畫說台南老姊的故事。記者鄭惠仁／攝影
台南社區大學「漫畫圖文筆記」班學員，用漫畫說台南老姊的故事。記者鄭惠仁／攝影

台南故事多，台南社區大學「漫畫圖文筆記」班教師陳德立帶著學員，將貓妖、女鬼故事、人物、吃食與風景，用漫畫轉譯成可愛又容易閱讀的《信義街漫畫報報》，相關成果正在社大信義街據點「埕南25號」展出，歡迎有興趣的民眾前來閱讀觀展。

台南舊城區、老街巷都有精彩的文史、傳奇、漫談流傳以及傳承數代的小吃、民宿，吸引遊客尋古訪勝。

台南社大美學藝術經理人李慧玲表示，在台灣，漫畫曾在報刊中占有很重要的地位，埕南25號是台南社大在信義街區中傳遞社區故事的據點，因此特別邀請曾主編過很多漫畫周刊如冠軍少年、Candy、絕叫13的陳德立老師，開設漫畫圖文筆記課程，並選擇「報紙」作為成果創作，帶領對漫畫有興趣的素人畫者穿街走巷，訪談街坊鄰居，藉由「漫畫報報」訴說老街的前世今生、分享正在發生的在地人文生活特色，散播老街的美好讓更多人知道。

漫畫圖文班指導老師陳德立說，身為台南人，對這個所在，仍存在著很多未曾留意的美麗又神奇的巷弄街道，這次展出的「信義街」就是其一。台南唯一一座還能通車的百年古城門「兌悅門」、同樣崇祀玄天上帝，被稱為「三福三堂」的崇福、集福、聚福三宮背後有三大家族的故事；還有集老屋風貌、特色民宿、隱藏美食、人文咖啡的夢想之地，都在信義街一帶濃縮聚集，也成為他課程中創作的主題。　

他表示，這次的展出，緣起於台南社大推動在地文化、地方創生的理念連結，《漫畫圖文筆記》，是堂只要一支筆就能畫出自己想像創意的課，從第一堂課聽到最多的聲音是「老師，我不會畫圖」，但最後分享創作時，每名學員都能從創作的圖中說出不同的精彩故事，於是嘗試的在每學期末加入老街的創作主題，一起探覓老街的美，用漫畫畫出他們對老街所見所聞的心靈視角、

信義街老古石渡民宿主人Emily表示，信義街是條非常有故事的老街，只要有機會跟街區鄰居聊兩句，就可以聽到許多非常精彩的傳說。如貓妖傳說、淒怨的女誡扇綺譚故事等。身為孩子的媽媽，總要費心思轉化這些有點可怕的故事說給孩子聽，當看到社大漫畫班想用漫畫社區報的方式來說故事，除了期待也建議想來老街觀光的旅客，可以先來看這些漫畫報刊，會讓逛遊老街多了許多指引與趣味。

因為老街氛圍進駐設立存心堂咖啡館、本身也是知名廣播人的阿波很期待來看的人能笑顏逐開地點著頭說「喔！原來還有這回事。」這樣就是對這群素人漫畫家最大的肯定了。展期至8月18日，地點：台南市中西區信義街25號。

台南社區大學「漫畫圖文筆記」班教師陳德立（右二）帶領學員用漫畫說老街的故事。記者鄭惠仁／攝影
台南社區大學「漫畫圖文筆記」班教師陳德立（右二）帶領學員用漫畫說老街的故事。記者鄭惠仁／攝影

老街 台南 民宿

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