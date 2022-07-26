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影 ／傳說中天地會總舵主 陳永華墓碑景觀修復12月完工

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
陳永華墓碑景觀修復，今年12月完工，台南市長黃偉哲（左三）帶領者祭拜。 記者謝進盛／攝影
陳永華墓碑景觀修復，今年12月完工，台南市長黃偉哲（左三）帶領者祭拜。 記者謝進盛／攝影

民間傳說「天地會」總舵主、明鄭「諮議參軍」陳永華，其墓園位於台南市柳營區果毅後偏僻農路，外界罕知，台南市政府今上午舉行「陳永華墓原址及墓碑」修復工程，將增設告示牌及綠美化等，約今年底完工。

台南市政府文化局說，陳永華是明鄭治台時期最高行政官及軍官，其棺柩雖在清朝初期即已遷葬至大陸福建，但原址所留存的明鄭時期墓碑，因疏於管理與整理，墓碑直至1929年日據時期，才在荒煙漫草中被發現，後移回原墓地重建。

1971年原南縣府撥交由陳氏宗親會重修為衣冠塚，1976年縣府收回管理，建置涼亭與解說牌。2000年時，由原縣府文化處與民間志工林志隆，合力修復墓埕及植栽美化周邊，並鋪環繞設步道。

黃偉哲今由文化局長葉澤山、柳營區長陳玉惠、市議員蔡育輝、沈家鳳、李宗翰等人陪同來到陳永華墓前上香祭拜、動土，宣告工程正式啟動。

文化局表示，2021年編列經費補助進行修復工程，由順富土木包工業承攬施工，合拓建築師事務所監造，並聘請具文化部傳統匠師認證的泥作匠師劉聰連協力，工程發包金額為279萬6000元。

黃偉哲表示，陳永華墓園位於柳營區果毅後偏僻農路，地處偏遠，謝謝民間志工這幾年協助整理環境；台南身為文化古都，有義務讓民眾認識這塊土地文化歷史，此次官方要盡一己之力，投注經費進行修復工程，在入口步道意象要優化，同時增設相關告示牌，方便外界探尋。

文化局長葉澤山說，除墓碑外，也會同步改善園區內景觀，盼日後能合鄰近相關景點，串聯為知性旅遊路線，讓遊客更了解陳永華參軍在台灣史重要地位。

陳永華墓碑有日據大正年間相關筆跡，台南市政府展開墓園周遭景觀修復，約 今年12月完工。記者謝進盛／攝影
陳永華墓碑有日據大正年間相關筆跡，台南市政府展開墓園周遭景觀修復，約 今年12月完工。記者謝進盛／攝影
位於台南柳營果毅後偏遠農路旁的陳永華墓園。記者謝進盛／攝影
位於台南柳營果毅後偏遠農路旁的陳永華墓園。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲指示應增設相關告示牌，方便外界探訪。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲指示應增設相關告示牌，方便外界探訪。記者謝進盛／攝影
陳永華墓園角落有已故副總統謝東閩題字。記者謝進盛／攝影
陳永華墓園角落有已故副總統謝東閩題字。記者謝進盛／攝影

文化局 台南

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