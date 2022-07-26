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「台灣第一水庫」虎頭埤風景區辦攝影比賽 獎金萬元
台南市觀光旅遊局今天宣布舉辦「振興玩虎埤 拍照拿獎金」攝影比賽，以「台灣第一水庫」虎頭埤風景區為主題，8月1日至10月31日徵稿，不分組、不限制攝影器材與主题，有萬元獎金。
虎頭埤風景區特表示，為振興地方觀光、展現虎頭埤自然生態、人文、觀光資源，鼓勵民眾遊玩時透過鏡頭記錄靜態與動態虎頭埤之美，舉辦攝影比賽，讓民眾邊玩邊拍走出戶外放鬆身心。
觀旅局長郭貞慧指出，八月台南精彩活動不間斷，七股海鮮節、台南七夕嘉年華、十六歲正青春藝術節等，還有台南好康券，入住台南享好康等優惠，邀請大家旅遊台南。
她說，攝影比賽以虎頭埤自然景觀、歷史人文、遊憩活動為主題，邀請大家用相機來記錄虎頭埤的山光水色，用影像傳遞一個個的精采故事。
徵件期間繳交作品就能參加比賽；預計徵選23張作品，最高獎金1萬元，活動簡章請詳見虎頭埤風景區官網；報名資料表及參賽作品以掛號郵寄或送交虎頭埤風景區管理所收， 收件地址71242台南市新化區中興路42巷36號，信封註明2022「振興玩虎埤 拍照拿獎金」攝影比賽。相關問題可洽詢虎頭埤風景區管理所（06）590-1325。
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