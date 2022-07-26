南市北外環道路紛爭有解 謝龍介：期以堤岸共構解套

台南市北外環快速道路工程第四期工程，設計中華北路段走高架方式，引起住戶抗議，要求走堤岸內，今天上午身兼市議員的國民黨提名台南市長參選人謝龍介邀市府工務局、水利署、營建署會勘，達成初步共識，爭取以堤岸共構方式避開中華路，創造雙贏。

前市議員吳清游、反北外環南移自救會發起人蔡善甄及部分住戶今天到安南區府安路三段的北外環堤頂道路入口第二期工程處，表達不滿心聲，無黨籍市長參選人商毓芳也前往關心。由住戶代表與官方會勘，自救會質疑，第四期工程也有經過北區中華北路，但中華北路處之前經立委陳亭妃爭取，改走堤岸內，何以中華路部分不行。

水利署人員表示，中華北路段是以堤防共構進行，非走堤岸內行水區，謝龍介建議，中華路部分也可避開，改走堤防共構方式，但工務局表示，此段中華路沒有堤防，謝龍介請中央及地方合作，趁此機會在此段中華路設堤防，以共構方式讓快速道路沿堤防經過，不但避免高架快速道路經過中華路，對沿線住戶的商業衝擊，也減輕高架橋從家門前經過帶來的壓力。

會勘中，達成初步共識，先請南市工務局函文水利署同意，然後進行變更設計，過程中必須與住戶溝通，並從9月起召開3次說明會，聽取居民意見。

謝龍介向住戶表示，目前第四期還在做細部規畫，尚未發包，變更設計還來得及，但要改為堤岸共構仍須水利署同意，還有一段路要走，這段期間也會持續關心與協助。他說，北外環道路是台南市第四條快速道路，對台南南科到市區的交通紓解至關重要，民眾反對，不是阻止興建快速道路，而是希望有更好的興建方案，創造雙贏，期待營建署、市府提出為民接受的可行性方案。

工務局表示，北外環道路第四期路線西起大港觀海橋，東迄溪頂寮大橋，是2014至2015年辦理北外環道路西延路段工程可行性評估結果，即建議設高架橋梁銜接北外環道路2、3期工程橋梁段，以增加道路容量方式來紓解通過性車流與地方性車流混合造成地方道路壅塞情形，並以匝道方式提供橫交道路車流進出北外環道路。