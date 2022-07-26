疫情趨緩 台南關廟大潭埤旺萊公園戲水池周休開放到下月

疫情趨緩，台南關廟區公所今天宣布，區內大潭埤旺萊公園戲水池、兒童戲水池將於7月30日解封開放：30日起至8月28日共5個星期每周六、日早上9點至下午4點，免費開放民眾親水戲水活動，「希望於炎熱酷暑中，讓民眾感受清涼、消減暑氣」。

關廟區長李賢村表示，大潭埤旺萊公園面積達25公頃，陸地區域約8公頃，水域約17公頃，「真正湖光山色，遠近馳名」，加上近年來暑假期間天氣炎熱炙曬，不少遊客紛紛到大潭埤旺萊公園遊憩避暑解熱；為了讓遊客既清涼又盡興，只要非颱風落雷天氣，大潭埤戲水池將免費開放給遊客使用，希望大家不要錯過這個難得的機會。

區公所提醒民眾，這處戲水池水源為地下水，雖已經過濾，仍要考量自身皮膚情況並勿飲用。戲水時注意自身安全，切勿在池畔中奔跑，12歲以下幼兒玩水，需有大人陪同。公園使用各項設施時，務必遵守政府防疫規定，保護自己也守護家人健康。