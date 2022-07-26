南市充電樁最多 南瀛綠都心地下停車場整建啟用

台南市政府交通局今上午在新營南瀛綠都心公園地下停車場舉行整建啟用儀式，現有295席停車位中，更設置12支電動汽車充電樁，也是南市現有單一停車場中最多者。

交通局委外廠商台灣國際開發事業公司，歷經2個月整修完成，建置車牌辨認、燈號辨認感應智慧停車外，也重新優化停車位動線、照明，場內更設置12支電動汽車充電樁，總經費約300多萬元，交通局表示，南市現有公私立電動騎車充電樁共有約150支，南瀛綠都心公園地下停車場是最多者。

台南市長黃偉哲、交通局長王銘德、立委賴惠員、市議員蔡育輝、沈家鳳、李宗翰、新營區長翁振祥等人出席記者會，黃偉哲表示，市府相當重視大新營地區交通建設，南瀛綠都心地下停車場緊鄰議會與民治市政中心，猶如市府門面，該停車場自民國95年落成啟用迄今，已顯老舊並多有損耗。

經交通局遴選新委外經營團隊後，由廠商進行整體環境改善工程，包含出入口車坡道鋪面重整、牆面柱體粉刷、滲水抓漏處理、加強場內照明與停車動線指引，並汰換車位在席導引系統等，完工後呈現全新風貌，提升停車場使用效益與服務品質，以最高規格服務溪北地區。

交通局長王銘德指出，295席停車位中，交通局超前佈署建置12座充電樁，占場內總格位數5%，可服務新營、鹽水地區或至本市洽公、旅遊的電動車主，消弭駕駛里程焦慮，打造本市成為電動車友善城市。