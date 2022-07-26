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嘉市噴水圓環吳明捷太空人裝吸觀光 市府考慮延長

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府為科學168科學教育博覽會，將噴水圓環的吳明捷雕像，換上太空人新裝，並考慮延長期間限定的裝扮。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府為科學168科學教育博覽會，將噴水圓環的吳明捷雕像，換上太空人新裝，並考慮延長期間限定的裝扮。圖／嘉義市政府提供

嘉義市科學168科學教育博覽會昨天圓滿落幕，市府為此次活動，將噴水圓環的吳明捷雕像換上新裝，變身太空人，拍照上傳科學168臉書粉專就有機會抽重Switch主機，已累積近250則留言，還有遊客慕名而來；原本這期間限定的裝扮只到31日，市府教育處表示，考慮延長。

教育處長林立生說，市長黃敏惠有聽到許多民眾殷切的期望，讓吳明捷維持太空人裝扮，不過必須考量天候、工程因素，會來研議延長到何時。

教育處指出，今年科學168教育博覽會結合科學教育與文化觀光，首次將著名地標中央噴水池的KANO投手吳明捷雕像，換上銀光閃閃的太空人新裝，並在水池內妝點七顆星球燈，施工費時近1個月，非常吸睛。

教育處也表示，本月31日以前，把自己或親朋好友和吳明捷雕像的裝置藝術合照，上傳至臉書粉專「嘉義市科學168教育博覽會」的指定活動貼文，即有機會抽中「switch 主機」。若太空裝裝扮延長，此抽獎活動擬跟進，將再公布訊息；截至今上午累積246則留言。

嘉義市政府為科學168科學教育博覽會，將噴水圓環的吳明捷雕像，換上太空人新裝，並考慮延長期間限定的裝扮。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府為科學168科學教育博覽會，將噴水圓環的吳明捷雕像，換上太空人新裝，並考慮延長期間限定的裝扮。圖／嘉義市政府提供

太空人 嘉義 裝置藝術

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