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公園座椅遭蟻盤據 嘉義「打貓親子廣場」被譏螞蟻樂園

聯合報／ 記者李宗祐呂慧瑜／嘉義即時報導
座椅上不斷有螞蟻流動，沒有人敢坐在上面。記者李宗祐／攝影
座椅上不斷有螞蟻流動，沒有人敢坐在上面。記者李宗祐／攝影

嘉義縣民雄早安公園又稱「打貓親子廣場」，近來成為假日親子旅遊的熱門景點，尤其是地景溜滑梯令小朋友玩得流連忘返，但周邊石製座椅疑被不明液體汙染，造成螞蟻盤據椅面，家長只能站著，戲謔，「好像成了螞蟻樂園」。民雄鄉公所表示，會派員到現場查看，若有螞蟻窩會剷除。

嘉義民雄舊稱「打貓」，所以早安公園，也被稱為「打貓親子廣場」，今年以來經過一番整理並加入新遊具設施，公園內有不少以「貓」為主題的各式遊樂設施，像貓咪山丘地景溜滑梯、貓抓老鼠隧道、攀爬網、旋轉盤、適合小小孩的盪鞦韆、沙坑等，還有愛情貓咪公共藝術作品，每逢假日吸引不少親子造訪。

昨天下午現場有許多親子在公園遊玩，熱門的地景溜滑梯，周邊設有多排石製座椅，方便讓看顧孩子的家長可以坐著陪玩；但現場卻沒有人敢坐，原來，一坐下螞蟻就爬到身上。仔細瞧瞧，座椅上滿滿的螞蟻成群結隊，因為有人留下飲料杯，不明汙漬倒滿椅面，黑壓壓壓螞蟻占據椅子上，讓人「密集恐懼症」上身。

民雄鄉公所表示，立即派員公園路燈管理所到現場查看，若爲螞蟻窩會進行剷除，目前的設施都還在保固期間，也呼籲民眾共同維護環境清潔，不要留下垃圾造成環境汙染。

沒有公德心的民眾留下的飲料杯更是招惹令人頭皮發麻的螞蟻聚集。記者李宗祐／攝影
沒有公德心的民眾留下的飲料杯更是招惹令人頭皮發麻的螞蟻聚集。記者李宗祐／攝影
貓咪山丘地景溜滑梯十分受到小朋友喜愛。記者李宗祐／攝影
貓咪山丘地景溜滑梯十分受到小朋友喜愛。記者李宗祐／攝影

親子 溜滑梯 貓咪 嘉義

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