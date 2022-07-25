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嘉縣山上有「天然牌」冷氣 吸引人潮避暑

中央社／ 嘉義縣25日電

嘉義縣山上有「天然牌」冷氣，近日吸引大批人潮往山上避暑，台18線、台3線都出現車流；文化觀光局說，上週末梅山鄉的民宿一房難求，大阿里山地區觀光人潮回流。

熱浪襲人，近日嘉義縣山上景點湧入大量人潮，包括台18線、台3線沿途景點，阿里山國家森林遊樂區都出現躲避山下高溫的遊客。

嘉義縣文化觀光局今天告訴中央社記者，嘉義縣的山上有天然牌的冷氣，正適合避暑，加上觀光局推出的Q碰券住宿優惠，吸引大批遊客湧入嘉義。

文觀局說，23、24日國道3號中埔交流道一度出現車流回堵，梅山鄉瑞里村的民宿一房難求，太和村更有重機車隊不遠千里來喝茶吃美食，要到奮起湖的車潮也曾綿延3公里。

嘉義林區管理處接受中央社記者訪問表示，7月中旬國旅補助開始，阿里山國家森林遊樂區入園人數就明顯增加，上週六、週日單日更超過4000人，推測與山下太熱有關。

住台南市白河區的陳小姐上週末到阿里山避暑，她告訴中央社記者，阿里山區較平地涼爽許多，到隙頂就感受到明顯涼意，尤其是午後山頂還會飄下層層霧氣，有時還要加穿薄外套，真是避暑的好地方。

與陳小姐同行的林女士說，阿里山公路的車子真多，到隙頂差點找不到停車位，回程時還塞車，開過國道3號中埔交流道，車輛才減少。

阿里山 嘉義 觀光局

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