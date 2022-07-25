打造懷舊山城風貌 關子嶺風景區投入2500萬元大改造

打造白河關子嶺風景區懷舊山城風貌，台南市政府觀光旅遊局向中央爭取觀光前瞻經費2500萬元，將水火同源景基礎服務設施、景觀風貌及商店店家營運環境改善優化，希望帶動地方觀光業發展。

觀旅局說，關子嶺風景區擁有全台最早開發、從日據時期就享負盛名的全台唯一天然泥漿溫泉，2018年獲評為全國十大好湯之首，區內「水火同源」更名列為全台七大奇景之一，水火同源商店街是早期傳統的商店，販售關子嶺在地農特產品及特色飲食，也是遊客聚集拍照休憩景點。

而市府觀旅局日前向中央爭取前瞻建設計畫經費6800萬元，其中2500萬元用於關子嶺水火同源景點基礎服務設施、景觀風貌及商店店家營運環境改善等。

商店街旁原有步道地景優化後，透過「之」字型步道設計引導遊客動線，並輔以山櫻、楓樹及植披增加視覺層次，透過延伸行進路線促使遊客悠閒漫遊，結合簡約清爽風格，透過低彩度色彩配置，營造現代設計手法的懷舊山城風貌。

預期春季來臨時山櫻盛開，將成為新的賞櫻秘境，也提供遊客悠適停留休憩及餐飲空間，讓商店街購物遊客可在庭園美景中休憩及野餐飲食。