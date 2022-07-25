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打造懷舊山城風貌 關子嶺風景區投入2500萬元大改造

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府觀旅局爭取前瞻經費投入，打造關子嶺風景區懷舊山城風貌。圖 ／觀旅局提供
台南市政府觀旅局爭取前瞻經費投入，打造關子嶺風景區懷舊山城風貌。圖 ／觀旅局提供

打造白河關子嶺風景區懷舊山城風貌，台南市政府觀光旅遊局向中央爭取觀光前瞻經費2500萬元，將水火同源景基礎服務設施、景觀風貌及商店店家營運環境改善優化，希望帶動地方觀光業發展。

觀旅局說，關子嶺風景區擁有全台最早開發、從日據時期就享負盛名的全台唯一天然泥漿溫泉，2018年獲評為全國十大好湯之首，區內「水火同源」更名列為全台七大奇景之一，水火同源商店街是早期傳統的商店，販售關子嶺在地農特產品及特色飲食，也是遊客聚集拍照休憩景點。

而市府觀旅局日前向中央爭取前瞻建設計畫經費6800萬元，其中2500萬元用於關子嶺水火同源景點基礎服務設施、景觀風貌及商店店家營運環境改善等。

商店街旁原有步道地景優化後，透過「之」字型步道設計引導遊客動線，並輔以山櫻、楓樹及植披增加視覺層次，透過延伸行進路線促使遊客悠閒漫遊，結合簡約清爽風格，透過低彩度色彩配置，營造現代設計手法的懷舊山城風貌。

預期春季來臨時山櫻盛開，將成為新的賞櫻秘境，也提供遊客悠適停留休憩及餐飲空間，讓商店街購物遊客可在庭園美景中休憩及野餐飲食。

觀旅局長郭貞慧表示，2003年起每年舉辦「關子嶺溫泉美食節」，以溫泉、夜祭、浴衣、美食等元素展現特色，遊客可到溫泉老街體驗復古歷史場景、火山碧雲寺欣賞晚霞夕照、水火同源及嶺頂公園等景點拍照打卡，逛完再去泡關子嶺最著名泥漿溫泉。未來並與西拉雅國家風景區管理處共同打造關子嶺風景區，成為最具特色也是外國遊客來台必遊的溫泉區。

台南市政府觀旅局爭取前瞻經費投入，打造關子嶺風景區懷舊山城風貌。圖 ／觀旅局提供
台南市政府觀旅局爭取前瞻經費投入，打造關子嶺風景區懷舊山城風貌。圖 ／觀旅局提供
台南市政府觀旅局爭取前瞻經費投入，打造關子嶺風景區懷舊山城風貌。圖 ／觀旅局提供
台南市政府觀旅局爭取前瞻經費投入，打造關子嶺風景區懷舊山城風貌。圖 ／觀旅局提供
台南市政府觀旅局爭取前瞻經費投入，打造關子嶺風景區懷舊山城風貌。
台南市政府觀旅局爭取前瞻經費投入，打造關子嶺風景區懷舊山城風貌。

溫泉 台南

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