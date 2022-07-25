影／連接南科首座670戶「新市安居社會住宅」 下午動土

緊臨南科園區第一座地上14層、地下3層670戶「新市安居社會住宅」今天下午動土，祈求工程順利；市長黃偉哲表示，未來只租不賣、租金會比周遭市場行情低兩到三成以上，讓在地居民、返鄉青年安心成家立業，促進產業聚落發展，而營建缺工問題，會爭取專案引進外籍人力協助解決。

「新市安居社會住宅」以高鐵軌道與南科相鄰，公共設施完善，周邊有活動中心、以光電設置的遊樂場、風雨球場、公園、停車場等，社宅一樓還設置社會福利服務中心，可供地區民眾即時關懷及幫助，對社會安全網強化很有幫助。黃偉哲感謝中央對台南公宅支持，市府團隊也會持續與中央合作，繼續盤點新的基地，提供國家住都中心興辦。

內政部次長花敬群表示，中央在台南有六個社宅基地，逾2000戶已經完成招標。兩周前到台南為安居社宅開工，今天再為新市社宅動土，可見市府團隊與中央合作效率。住都中心到今年底會持續在台南招標，可望有機會達到4000戶社宅目標；明年再與南市府團隊共同將社宅數量衝到7000至8000戶指日可待，「不單是數量，更會以優質施工品質與設計吸引大家進住，在台南市土地全面高漲之前，多多興建，彰顯居住正義」。

動土前市長黃偉哲先致贈六甲火鶴花給花敬群，他說，「社會宅、租金補貼及包租代管與囤房稅」，是台南市府以「胡蘿蔔與棍子」為青年朋友好生活實現的策略，「新市安居社會住宅」位在新市區富安路與民生路，公共空間有店鋪、辦公室及社福中心，市府提供市有地，國家住都中心主辦興建，屬市府與中央合作互惠，「是國家隊與台南合作典範」。