雲林動植物防疫所攜手屏科大 為水生動物免費行動診療
近日天氣炎熱，文蛤、石斑魚等對溫度變化敏感的水生動物易面臨生長緩慢或死亡風險，雲林縣動植物防疫所今年首次與屏科大合作，安排每月3次免費水生動物疾病行動診療，在麥寮、四湖、台西3地巡迴；防疫所人員也在每周一、三、五駐點台西魚病檢驗所提供專業服務，並至養殖場訪視。
雲林縣動植物防疫所技正鄭安國說，防疫所今年首度與屏東科技大學合作，由獸醫系助理教授蔡明安帶領屏科大團隊，每月進行3次水生動物疾病行動診療，分別在麥寮海豐社區發展協會、雲林區漁會旁漁會市集空地、台西水產試驗所，費用皆為免費，診療日期會公告在防疫所臉書，歡迎漁民多加利用。
鄭安國也說，雲林沿海養殖文蛤最多，每當3、6、9月就是文蛤致命時期，除溫度變化大外，氣候悶熱、颱風等因素都有可能是文蛤大量死亡的原因，每周一、三、五防疫所人員也駐點在台西魚病檢驗所，早上9點30分至中午12點提供水質檢驗、養殖場問診、魚體檢診、飼養管理改善建議等服務。
另，每周一、三、五下午時段則開放漁民預約養殖場訪視，由防疫所人員到場採樣檢驗，包含鈣質、生菌數、溶氧量，以及水中氧化還原電位差等，協助漁民定期追蹤，藉由多管齊下方式，避免水產養殖業者受天氣影響，面臨慘重損失。
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