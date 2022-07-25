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雲林家扶助學金300萬元缺口 受扶學子求援台商用愛呼應

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林家扶助學金尚有300萬元缺口，呼籲大家踴躍捐獻愛心助學。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶助學金尚有300萬元缺口，呼籲大家踴躍捐獻愛心助學。記者蔡維斌／攝影

開學只剩約一個月，雲林家扶中心為300萬元助學金缺口而煩惱，兩位今年考上台大和成大的單親受扶學生，站出來為學弟妹發聲，籲請各界共伸援手，不願透露姓名的台商用愛呼應，捐30萬元及3座象徵教育、養育、謀生的非洲藝術銅像，藉以拋磚引玉幫助家境困苦又勤學的孩子。

雲林家扶中心主委陳燦勲說，每學期開學前家扶都會募款500萬元，發給約500名受扶學生，高中職生每人6000元、大專生15000元，幫他們度過註冊難關，最近因疫情影響捐款，助學金仍有300萬元缺口，呼籲大家愛心不能停，協助困苦孩子求學的路不能斷。

家住沿海偏鄉的受扶學生吳瓊文，單親的她熱愛文學，苦學有成，今年不但如願考上台大中文系，其作品還榮獲全球華人文學獎，雙喜臨門，家扶所有社工和其家人同感榮耀，她因北上打理開學事宜，今天由母親越南籍媽媽阮氏翠代表出席，提起乖巧又懂事的女兒求學經過，吳媽媽不禁淚流滿面，以不流利的國語，細說過往。

阮氏翠說，先生早逝，她靠耕作獨力扶養瓊文和弟弟，女兒自幼就很懂事，自己功課打理得很好，不但教她學中文，還幫弟弟考上虎尾高中，她幸慶有這兩個好孩子，也感謝家扶助學金減輕負擔，讓單親孩子完成求學夢。

媽媽是柬埔寨人的口湖鄉王利宏，小學時父親過世，全靠媽媽雙手打工扶養四個孩子，排行老二的王利宏，勤學不懈，課餘成為打工王，不僅速食店，連太陽能板裝修他都做得來，孝順又勤勞，他今天專程從口湖騎機車到北港家扶站，為學弟妹發聲，他說，助學金對苦孩子而言是一筆很大的助力，希望各界持續愛心，給想努力的孩子一個機會。

一位不願透露姓名的台商捐了30萬元，並捐出3座典藏的非洲藝術銅像，精細的非洲婦女育子、工作、用頭扛水的塑像作品，象徵『教育、養育、謀生』的人生3階段，藉以呼籲大家用愛關懷家扶孩子，許他們一個「希望與未來」。

家扶中心主任廖志文指出，家扶孩子約有7成負擔不起註冊與生活開銷，盼共伸援手用愛填補300萬缺口，詳情電洽（05）6323200。

一名台商除捐30萬元也捐出3座別具教育意義的非洲藝術銅像，呼籲大家踴躍捐獻愛心助學。記者蔡維斌／攝影
一名台商除捐30萬元也捐出3座別具教育意義的非洲藝術銅像，呼籲大家踴躍捐獻愛心助學。記者蔡維斌／攝影
考上台大又榮獲全球華人文學獎的吳瓊文越南籍母親，提起女兒好學不倦的歷程，不禁落淚並感謝家扶助學的用心。記者蔡維斌／攝影
考上台大又榮獲全球華人文學獎的吳瓊文越南籍母親，提起女兒好學不倦的歷程，不禁落淚並感謝家扶助學的用心。記者蔡維斌／攝影
一名台商除捐30萬元也捐出3座別具教育意義的非洲藝術銅像，呼籲大家踴躍捐獻愛心助學。記者蔡維斌／攝影
一名台商除捐30萬元也捐出3座別具教育意義的非洲藝術銅像，呼籲大家踴躍捐獻愛心助學。記者蔡維斌／攝影

非洲 家扶中心 雲林

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