男童公園貪玩迷路 暖警協助找到回家路

台南市6歲歐姓男童，昨天傍晚獨自跑到住家附近的平實公園玩，他踩著滑板車向前滑行，享受歡樂時光，卻發現自己溜到一個陌生街道環境，迷失去了方向。巡邏員警接獲民眾報案，開警車載男童在公園附近道路圍繞，他終於認出回家的路，順利將其平安送返住處。

市警一分局莊敬派出所所長郭仲正與警員顏威，昨晚6點20分巡邏途經東區平實公園時，遇到熱心民眾牽著小孩向警方報案，稱小男孩獨自一人牽著滑板車在公園裡四處問路，疑似找不到回家的路，所以請警方幫忙。

據了解，歐姓男童因父母買了一台新的滑板車，他急著要試試新玩具，獨自跑到住家附近的公園裡玩耍。歐高興地一路踩著滑板車向前滑行，享受歡樂時光，但過沒多久時間，卻發現自己溜到一個陌生的街道環境，想要順著來時的路回去，卻迷失去了方向，當下心中害怕了起來，才會向路人問路。

郭料想歐童的家人現在必定心急如焚，除請所內值班員警積極查詢男童相關資料外，另以巡邏車載著歐童到公園附近道路圍繞，藉此看能否喚起記憶中的路段。果然，皇天不負苦心人，在所長與員警鍥而不捨的協助下，終於認出回家的路，順利將他平安送返住處。

當時，歐父親滿頭大汗在住家樓附近尋找兒子，正苦尋未果時，見到警方帶著兒子返家頓時喜極而泣，對於員警的積極處理和耐心讚譽有佳，頻頻向警方致謝。