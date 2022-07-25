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南台灣血荒剩4天 佳里奇美醫護捲衣袖捐熱血

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
血荒嚴重，台南佳里奇美醫護人員捲起衣袖捐熱血，呼籲各界響應。圖 ／佳里奇美提供
血荒嚴重，台南佳里奇美醫護人員捲起衣袖捐熱血，呼籲各界響應。圖 ／佳里奇美提供

進入暑假，各地捐血中心鬧血荒，今年因疫情更雪上加霜，南部估計只剩下4天庫存，台南佳里奇美醫院醫護人員今捲起衣袖捐熱血，也盼喚起各界響應，度過眼前難題。

佳里奇美說，每年暑假期間是血庫常態缺血時期，今年從4月下旬起受到疫情影響，每天捐血量持續下滑，捐血人潮僅剩往常3至4成左右，目前血液庫存僅餘3至4天，捐血中心對醫院血液申請訂單已採取減量供應措施，後續令人憂心。

院方指出，南部（嘉南高屏澎東）地區每天約需2000袋醫療用血，現今血庫庫存量面臨30年來最嚴重缺血時期。

佳里奇美醫院院長周偉倪今發起「奇心捐血!美好助人」活動，由院內醫護人員帶頭響應，帶動民眾捐血意願，鼓勵大家踴躍參與，幫助用血病人度過這次的缺血難關。

院方表示，血液輸注使用的病人多數為急診、病房、開刀及門診的病人，有時會有突發緊急用血需求，只要1周內沒感冒、吃藥、打針等不適症狀，都可盡快到新營捐血室或者溪北區域的巡迴捐血車挽袖捐血；若新冠肺炎確診者在症狀痊癒後暫緩14天，之後就能繼續捐血。

血荒嚴重，台南佳里奇美醫護人員捲起衣袖捐熱血，呼籲各界響應。圖 ／佳里奇美提供
血荒嚴重，台南佳里奇美醫護人員捲起衣袖捐熱血，呼籲各界響應。圖 ／佳里奇美提供

捐血中心 醫護人員 疫情

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