南台灣血荒剩4天 佳里奇美醫護捲衣袖捐熱血

進入暑假，各地捐血中心鬧血荒，今年因疫情更雪上加霜，南部估計只剩下4天庫存，台南佳里奇美醫院醫護人員今捲起衣袖捐熱血，也盼喚起各界響應，度過眼前難題。

佳里奇美說，每年暑假期間是血庫常態缺血時期，今年從4月下旬起受到疫情影響，每天捐血量持續下滑，捐血人潮僅剩往常3至4成左右，目前血液庫存僅餘3至4天，捐血中心對醫院血液申請訂單已採取減量供應措施，後續令人憂心。

院方指出，南部（嘉南高屏澎東）地區每天約需2000袋醫療用血，現今血庫庫存量面臨30年來最嚴重缺血時期。

佳里奇美醫院院長周偉倪今發起「奇心捐血!美好助人」活動，由院內醫護人員帶頭響應，帶動民眾捐血意願，鼓勵大家踴躍參與，幫助用血病人度過這次的缺血難關。