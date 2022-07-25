沒帶環保杯沒關係 南市新增50家可借杯飲料店

LooPick(循拾)進駐台南，與東區、中西區、北區、新營、歸仁等13區共50家飲料店合作提供借杯服務，即日起前1000名透過循拾系統借杯買飲料者，享現抵5元優惠。

「好盒器」循環容器平台是最早在台南市提供借杯服務業者，目前與東區、北區、中西區的飲料店合作借杯服務外，並設有「循環杯自助租還站(機)」，二者合計50個據點。台南市政府環保局今天新聞稿表示，希望借杯服務更為普及，支持循環容器業者或飲料店建立借杯服務。「好盒器+循拾」全市借杯據點將倍增為100個。

台南市長黃偉哲表示，越來越多民眾認同「源頭減量」，但有時出門太匆忙或臨時起意，身邊沒有環保杯，這時「借杯服務」就是最便民解套方案，借杯據點從3區擴大為13區提供有需要民眾。

環保局一般廢棄物管理科表示，循拾借杯須先於網站註冊會員，再於line中搜尋ID：@loopick，從地圖中找到可借杯店家，掃描合作店家租借代碼並填寫租借數量，即完成租借；使用後只需簡單清洗，再拿至合作店家歸還即可（不限在原借杯店家歸還）。

民眾可隨時line上查詢借用情形，不必擔心忘記歸還。50家合作店家相關資訊可於line官方帳號或環保局資源回收全民動起來網站查詢。另外，LooPick（循拾）除了可「甲地租、乙地還」，前1000名向與LooPick合作店家借杯買現沖飲品者，可享飲品現折5元優惠。

依環保署最新統計，2020年全台一年用掉近40億個一次性飲料杯，塑膠杯佔最多，用量最多依序為飲料店、攤販及早餐店。第二是淋膜紙杯，便利商店最多，飲料店居次。依「好盒器」數據，過去一年來台南市50個據點，約減少9000多個一次性飲料杯。

環保局指出，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊下，一次性餐杯具使用量大增，1到5月一次性容器(含塑膠類及紙類)回收量約2.4萬公噸，相較於去年同期增加約1400公噸(約6%)。盼藉由借杯服務，減少一次性餐杯具產生，達到源頭減量目的。